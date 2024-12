49e session du conseil d’administration de l’ANPE : Ibrahim Ag Nock et son équipe reçoivent les félicitations des administrateurs !

La 49e session ordinaire du conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) s’est tenue, le vendredi 29 novembre 2024 sous la présidence de M’Bodji Touré, en présence du président du Conseil d’administration de l’ANPE, d’Ibrahim Ag Nock, directeur général de l’ANPE ainsi que des administrateurs. L’occasion était bonne pour M’Bodji Touré de féliciter la Direction générale pour les résultats enregistrés en 2024. Au 30 septembre, le taux global des réalisations des activités se chiffre à 83,7%.

Dans son mot de bienvenue, M’Bodji Touré a précisé que cette session porte essentiellement sur I’examen et l’adoption des procès-verbaux des deux dernières sessions ordinaires ainsi que l’état d’exécution des recommandations formulées lors des deux précédentes sessions, l’examen et adoption du point d’exécution à mi-parcours du budget 2024 et du projet prévisionnel du budget 2025 et I’examen et l’adoption du point d’exécution à mi-parcours du Plan de travail annuel (PTA) 2024 et du projet du PTA 2025.

S’agissant des réalisations à mi-parcours, le PCA dira que le taux global des réalisations des activités ou en cours de réalisations au 30 septembre 2024 est de 83,7 %. “Je félicite la direction générale pour les résultats obtenus et je l’invite à persévérer dans cette dynamique pour plus de résultats tangibles”, a salué Touré. A ses dires, le PTA 2025 soumis à l’appréciation s’inspire toujours du nouveau Plan stratégique de développement (PSD) 2021-2025, du plan d’action de la Politique nationale de l’emploi, du plan d’action de la Politique nationale de la formation professionnelle et du contrat annuel de performance 2025 entre le département de tutelle et I’ANPE. Il s’inspire, ajoutera-t-il, également de la vision du département de tutelle axée sur la formation-insertion à l’emploi. “Le budget a connu une augmentation de 5 %. Et ceci permettrait d’aller sur mes grands chantiers que nous avons prévu et qui ont été donné comme orientation dans le cadre de l’atteinte des objectifs du plan stratégique 2021 2025. En ce qui concerne 2025 nous prévoyons 4000 emplois à générer sur l’ensemble de nos activités. Ce qui est à saluer, ce sont les placements effectués sur 2024. A la date du 30 septembre, nous sommes à 1200 placements effectués”, a expliqué le DG de l’ANPE. Et de préciser qu’en termes de prévision, ils comptent aller à 3000 entrées en formation, toutes formations comprises.

“Nos formations sont des formations typiquement axées sur l’emploi pour faciliter l’insertion. Globalement, le résultat est satisfaisant. Nous prévoyons un plan d’investissement sur 2025 en terme de réhabilitation et de mise en forme de certaines de nos directions régionales pour que les agents puissent travailler dans les conditions idoines”, a laissé entendre le directeur de l’ANPE.

Aoua Traoré

