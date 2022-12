Contrairement aux méthodes traditionnelles de répression, l’Office Centrale de lutte contre la Corruption et l’Enrichissement Illicite (OCLEI) a adopté une méthode de sensibilisation à la déontologie. Pour la célébration de l’Édition 2022 de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, l’OCLEI a organisé ce lundi 12 décembre, un atelier à l’intention des agents des impôts.

« Vulgarisation du code de déontologie de l’agent des impôts dans la perspective d’une approche déontologique dans la lutte contre la corruption et l’enrichissement ». C’est le thème de la Journée de sensibilisation à Maeva Palace, à l’ACI-2000. L’OCLEI a mené une étude sur les causes de la corruption au Mali. Il ressort de cette étude que l’une des cause du phénomène est la méconnaissance par les agents publics des règles d’éthique et de déontologie en général et de leur profession en particulier. « Ayant ce rapport en main, l’OCLEI a décidé de faire une série d’activités pour sensibiliser sur les règles d’éthique et de déontologie », a indiqué Oualy Traoré, président du Pôle prévention de l’OCLEI pour justifier l’organisation de cette journée. Il représentait le président de l’OCLEI à l’ouverture de l’atelier.

Au nom du Directeur général des Impôts, Mme Sow Assanatou BOUARÉ a remercié l’OCLEI pour l’organisation de l’atelier de sensibilisation. Cette activité de formation à la déontologie, selon Mme Sow, cadre avec la vision de la Direction générale des impôts : celle de bâtir une administration moderne. En plus de vulgariser les règles d’éthique et de déontologie, l’atelier vise selon elle à faire « connaître aux participants les enjeux et les défis de l’amélioration de la qualité des ressources humaines dans l’administration fiscale en termes d’engagement, d’intégrité et de probité ». Aussi, l’atelier permettra, aux dires de la représentante du DG des impôts, à renforcer leur capacité sur les connaissances et les règles de déontologie et d’éthique dans l’exercice de leur fonction.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

