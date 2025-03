Les pires formes du travail des enfants : Les médias nationaux renforcent leurs capacités

Dans le cadre de son projet JOFA ACTE, World vision international a organisé un atelier de formation à l’endroit des journalistes et influenceurs des médias sociaux sur le concept du travail des enfants et des pires formes du travail des enfants. C’était du 4 au 6 mars 2025 à son siège à Badalabougou.

Ils étaient une dizaine de journalistes et influenceurs des médias sociaux à prendre part à cet atelier de formation. L’objectif était de former ces hommes de médias aux reportages sur les enfants et leurs expositions aux pires formes de travail dans le cadre de la stratégie de communication.

Selon Aminata Coulibaly, cheffe du projet JOFA ACTE, cet atelier est d’une importance capitale. «Joining Forces for Africa est une alliance composée de six organisations axées sur la protection des enfants, notamment : Plan international, World vision International Mali, EDUCO, Save The Children, SOS CHILDREN’S VILLAGES international, Terre des Hommes. « Ce projet est mis en œuvre pour trois ans par le Consortium World vision international et financé par l’union européen. Le projet agit contre les pires formes du travail des enfants à Bamako et Sikasso. Nous agissons pour prévenir et lutter contre le travail des enfants. Car, le travail des enfants est souvent très mal compris et mal perçu dans nos communautés. Donc, si vous avez accepté de répondre aujourd’hui à notre appel, nous en sommes honorés. Joignez votre voix à la nôtre pour nous aider à mieux informer la communauté sur les dangers et les défauts du travail des enfants», a-t-elle précisé.

Amadou Thiam, Directeur de la cellule nationale de la lutte contre le travail des enfants, au nom des premiers responsables du département du travail, de la fonction publique et du dialogue social, a tenu à remercier et saluer les organisateurs et les participants pour leur mobilisation massive autour de l’initiative. « Aujourd’hui, notre pays est en train d’adopter sa deuxième génération de plan d’action nationale contre l’élimination du travail des enfants au Mali appelé PANETEM. En dépit de ces efforts, les défis restent encore à relever. C’est pourquoi l’appui et l’accompagnement de tous les acteurs que vous êtes sont fortement sollicités », a-t-il rappelé.

Durant trois jours, les participants ont suivi avec beaucoup d’intérêt les communications sur le projet JOFA ACTE dans son ensemble, le concept du travail des enfants et les pires formes du travail des enfants, le régime et le délit de la presse, la loi portant sur la cybercriminalité. En plus, ces présentations ont été suivies par des projections de film, des travaux de groupe ainsi que des séries de questions et réponses pour mieux comprendre la problématique sur le travail des enfants au Mali.

A la fin de l’atelier, les participants ont formulé certaines recommandations, notamment : la prise contact avec la Maison de femme dans le cadre du projet JOFA ACTE pour la formation des filles, l’élargissement des zones d’interventions du projet en cas de refinancement, l’appui des productions et diffusions des médias, la création d’une synergie d’action pour faciliter le reportage des hommes de médias sur le terrain, la prise de contact de la CNLCTE avec l’INSAT pour l’actualisation de statistique des donnés sur le travail des enfants, etc.

Boubacar Idriss Diarra

Commentaires via Facebook :