Très amoureux de la science, feu Abdramane SOTBAR était un éminent Professeur de Physique-Chimie à l’ENSUP, travaillant dans le domaine de l’énergie solaire ou il fut l’initiateur du Centre Régional de l’Energie Solaire (CRES de Badalabougou). De son vivant, son souhait a toujours été le développement et la promotion de la science au Mali et en Afrique. Fidèles à cet engagement de feu Abdramane SOTBAR, madame SOTBAR et ses enfants ont offert ses anciens ouvrages scientifiques à l’Ecole Nationale des Ingénieurs Abdramane Baba TOURE, le mercredi 19 février 2020. C’était dans l’amphi de l’ENI en présence d’anciens cadres du Mali tel que le Pr Ali Nouhoum Diallo, ancien Président de l’Assemblée Nationale, Madame SY Kadiatou SOW ancien Ministre ; Younouss Hameye DICKO ancien Ministre ; Idrissa KEITA ancien Ministre ; le représentant du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Très ému face à ce don de la famille SOTBAR, le Directeur Général de l’ENI-ABT, M. Mamadou Sanata DIARRA a évoqué que le besoin de ses ouvrages était bien présent tout en affirmant qu’ils contribueront au renforcement de la capacité des étudiants. Tout en remerciant la famille donatrice pour le geste plus que jamais salutaire, il a rassuré du bon usage des ouvrages par l’administration et les étudiants de l’ENI au grand bonheur du Mali et de tous les pays dont les étudiants sont formés à l’ENI.

Pour sa part, Madame Marianne SOTBAR, au nom de ses enfants et en son nom propre a témoigné que faire ce don d’ouvrages était l’un des vœux de son mari. ‘’Nous faisons ce don à l’attention des étudiants pour honorer le mémoire de mon défunt mari’’, a-t-elle ajouté.

En fin, de nombreux témoignages d’anciens ministres et collaborateurs de feu SOTBAR présents ont affirmé sa bravoure tout en prenant l’exemple sur le rôle bien important qu’il ait joué dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, surtout dans le domaine de l’énergie solaire au Mali.

Dognoume DIARRA

