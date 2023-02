Après l’attaque du Poste de Contrôle de Sienso (Cercle de San) : Le Directeur Général Adjoint de la Police au chevet de ses Hommes !

Dans la nuit du 31 janvier dernier, vers 21h45, le Poste de Contrôle de Sienso, cercle de San a été la cible d’une attaque commise par des individus armés non identifiés. Une attaque ayant fait des morts d’hommes, des blessés et des dégâts matériels. A cet effet, le lendemain du drame soit le 1er février, le DGAP, le Contrôleur Général Cheiknè Magassouba s’est transporté promptement sur les lieux pour s’imprégner de l’état de santé de ses Hommes blessés. Cela, pour leur remonter le moral.

Les forces du mal ont encore frappé. Cette fois-ci, leur cible a été le Poste de Contrôle de Sienso, à la sortie de la ville de San, en direction de Mopti ou Koutiala. Selon nos sources policières sur place, les auteurs seraient venus sur des motos et dans un véhicule qu’ils ont garé à quelques mètres sur l’axe de Koutiala. Et subitement ont ouvert le feu avec un PKM sur les éléments dudit Poste. Au moment où nous mettions l’info sous presse, le bilan faisait état de l’assassinat d’un policier du nom de Sergent de Police, Daouda Traoré et un civil nommé, Soungalo Dao, chauffeur d’une compagnie de transport ; 2 policiers blessés (1 qui a déjà regagné le Commissariat), 1 gendarme blessé et plusieurs civils aussi. En plus de tout cela, le poste fut saccagé et des armes emportées et 6 motos brulées et une emportée.

Pour la circonstance, le Directeur Général Adjoint de la Police (DGAP), le Contrôleur Général Cheiknè Magassouba, en tête d’une forte délégation s’est rendu sur les lieux de l’assaut le 1er février 2023. C’était pour s’enquérir de la situation réelle, remonter le moral et réconforter ses Hommes. Il en a profité également pour présenter ses condoléances et ramener le corps du défunt à Bamako pour les obsèques. Tout cela, en présence du Directeur régional de la Police de San, le commissaire Divisionnaire Abdourhamane Alassane.

Par Mariam Sissoko

