Assassinat de Sidi Brahim Ould SIDATTI: qui a fait le coup en plein Bamako ?

Il aura marqué l’histoire du processus de paix par sa signature ce 20 juin de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, par son flegme lorsqu’il a refusé de répondre au zèle populiste d’un chef de la diplomatie le 25 mai 2019 lors d’une réception offerte à l’hôtel Sheraton Hôtel de Bamako, par feu Pierre Buyoya, Haut représentant de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel, … et ce triste matin lorsqu’il est battu en pleine capitale malienne.

Il, c’est Sidi Brahim Ould SIDATTI, le Président en exercice de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA). Comment est-ce possible ? Où vivons-nous désormais ?

L’information de la tentative d’assassinat sur la personne Sidi Brahim Ould SIDATTI, le Président en exercice de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) a vite circulé sur les réseaux. Hier matin, au sortir de la mosquée du quartier Kidal-Bougou pour la prière de fajr, deux individus armés non encore identifiés ont tiré à bout portant sur lui.

Transporté d’urgence à la clinique Golden-life de Bamako, Sidi Brahim Ould SIDATTI, Président en exercice de la CMA succombera finalement à ses blessures. Cette version de la mosquée est battue en brèche par le communiqué de la CMA qui parle plutôt de « l’assassinat ciblé de son Président en exercice et chef de sa délégation au Comité de Suivi de l’Accord (CSA), M. Sidi Brahim Ould Sidatt, ce mardi 13 Avril 2021 à son domicile à Bamako ».

Selon des sources proches de la CMA, Sidi Brahim Ould SIDATTI était devant son domicile à Bamako, tôt ce mardi matin, lorsqu’un deux-roues est arrivé à sa hauteur. Deux personnes étaient sur le véhicule, et l’une d’entre elles, selon des témoins, a alors fait feu. Le Président en exercice de la CMA a été touché, un de ses compagnons également.

Ils ont été très rapidement transportés dans une clinique de la capitale malienne. Admis au bloc opératoire, Sidi Brahim Ould SIDATTI a succombé à ses blessures.

Pour la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) l’assassinat de son président en exercice et chef de sa délégation au Comité de Suivi de l’Accord (CSA) est une perte cruelle. Il a été atteint dans l’exercice d’une mission noble à laquelle il a entièrement sacrifié son énergie et sa confiance.

Le Président Sidi Brahim Ould Sidatt, explique un communiqué rendu public ce mardi 13 avril, aura en effet marqué l’histoire par son sens de leadership au profit de la cause de son peuple et son rôle d’acteur engagé au profit de la paix.

C’est pourquoi ménageant sa profonde tristesse suite à cet assassinat ciblé, la CMA ‘’condamne avec la plus forte rigueur cet acte lâche et abominable. Elle regrette profondément la perte d’un de ses leaders, pendant que celui-ci conduisait une mission dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du Processus d’Alger’’ et exige la diligence d’une enquête indépendante et transparente bénéficiant d’un fort engagement des autorités de la Transition, mais également de l’implication des parties prenantes au processus de Paix au Mali, notamment de la Médiation internationale à travers la MINUSMA.

Dans la douleur, mais restant engagée pour la poursuite du processus de paix, la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) exige du Gouvernement la mise en place d’un dispositif de sécurité pour ses cadres évoluant officiellement dans les structures de mise en œuvre de l’Accord Pour la Paix et la Réconciliation en son nom à Bamako.

Le Gouvernement du Mali qui a appris certainement sur les réseaux que Sidi Brahim Ould SIDATTI a été assassiné à Bamako s’empresse de faire des petits communiqués sur Facebook pour condamner avec la dernière rigueur cet acte abominable, regretter la perte d’un des acteurs importants du processus de paix au Mali, présenter ses condoléances attristées à la famille et aux proches du défunt et annoncer l’ouverture d’une enquête qui sera diligentée pour faire la lumière sur les circonstances ainsi que sur les auteurs de cet acte qui seront identifiés, arrêtés et traduits en justice, conformément aux lois en vigueur.

Dans la même veine le Premier ministre Moctar OUANE dit avoir appris avec stupeur la mort du Président en exercice de la CMA Sidi Brahim Ould SIDATTI à la suite d’une attaque par deux individus armés non identifiés. Il a condamné fermement cet acte abominable survenu alors qu’il devrait le recevoir ce mardi même pour des discussions autour du comité d’orientation stratégique sur les réformes politiques et institutionnelles avant d’assurer qu’une enquête sera diligentée pour identifier, arrêter et traduire en justice les auteurs de ce forfait.

En attendant, le gouvernement aura du fil à retordre à expliquer comment Ould SIDATTI a pu être abattu à Bamako comme un quidam (chez lui ou devant la mosquée). Toutes choses qui laissent supposer que ces ex-rebelles dont on dit qu’ils habitent les hôtels de luxe à Bamako, seraient plutôt logés dans les quartiers périphériques et sans aucune protection.

Pour ceux qui suivent le processus de paix, Sidi Brahim est sans doute l’un des piliers les plus solides des mouvements signataires. Leader de sa communauté, il fut un homme ouvert, tolérant, sage, cultivé, patient, humble, brave et généreux.

Si la mort de Sidi Brahim est une perte énorme pour la Coordination des mouvements de l’Azawad, elle l’est aussi pour le Mali, la sous-région et les nombreux partenaires du Sahel. En effet, sa mort brutale pourrait avoir pour conséquence le retard dans l’application de l’Accord pour la paix et la réconciliation et une recrudescence de l’instabilité dans l’Azawad et la région du Sahel ; car Sidi Brahim Ould SIDATTI ne fut pas qu’un rebelle. Il fut aussi un homme pacifique et un trait d’union entre plusieurs communautés.

Dors en paix digne fils de l’Azawad et du Mali tout entier. Puisse Allah t’accueillir dans Janatoul Firdaouss. La Mort est triste. Elle n’est point souhaitable. Mais tout bon musulman souhaiterait une telle fin : mourir à la sortie de la mosquée, après la prière, mourir étant en jeun, mourir le premier jour du ramadan. Qu’Allah lui fasse miséricorde et l’accueille dans son paradis éternel ! Amine.

