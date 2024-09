Attaque au Mali: le but est d'”entraver le processus d’opérationnalisation de la Confédération AES”

Dans sa note de soutien, le dirigeant nigérien Abdourahamane Tiani a adressé au colonel Assimi Goïta, au gouvernement et au peuple malien “ses condoléances les plus émues et sa profonde compassion”, suite à l’attaque terroriste perpétrée le 17 septembre à Bamako.

“Cette attaque a certainement bénéficié du soutien interne et externe d’individus subversifs qui seront, sans doute, identifiés et traduits en justice par les services compétents de l’État malien”, a souhaité le général, comme le relate l’ANP.

Pour lui, ”le choix du lieu et de la date de cette attaque n’est pas anodin. Il révèle, en effet, le funeste dessein des terroristes et leurs sponsors étrangers d’entraver le processus d’opérationnalisation de la Confédération AES et de refondation de l’État malien”.

Le dirigeant nigérien a salué ”la prompte réaction et le professionnalisme des FAMas ainsi que la mobilisation spontanée des Maliens qui ont permis de circonscrire l’attaque”.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

Commentaires via Facebook :