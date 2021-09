Attaque des FAMa sur la route de Kayes : 5 morts, 4 blessés et 11 porte-chars brûlés

L’insécurité au Mali malgré la présence des forces de l’ordre nationales et leurs alliées étrangères, s’étend auourd’hui sur presque l’ensemble du territoire national. Pas plus que ce mardi 28 septembre 2021, vers 08 h 30, une attaque terroriste a visé un convoi d’une entreprise minière sécurisée par des FAMa, entre Sebabougou et Kwala à 188 km environ de Bamako.

Suite à cette attaque, un renfort a été vite dépêché dans la zone suivi d’un ratissage systématique qui a conduit à la neutralisation de 04 terroristes, deux motos et des armes saisies. Dans un communiqué, le chef d’Etat-major général des Armées prie pour le repos de l’âme des disparus, présente ses condoléances les plus attristées aux compagnons d’armes et aux familles durement éprouvés et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Le chef d’état-major général des Armées renouvelle sa confiance et son soutien aux Forces armées maliennes qui ne ménagent aucun effort pour la sécurisation des personnes et des biens. Enfin, il tient à rassurer les populations que les FAMa resteront attachées à leur mission régalienne de défense de l’intégrité du territoire et de sécurisation des populations. Cette attaque interpelle une fois de plus les hautes autorités ainsi que leurs partenaires à redoubler d’efforts pour sécuriser les Maliens et leurs biens.

Bréhima Diallo

