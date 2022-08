Par un communiqué de presse en date du jeudi 27 juillet, divulgué par la DIRPA, l’Etat-major général des Armées a fait le point sur les différentes attaques contenues par les FAMa dans certaines localités du pays. Il s’agit des localités de Sevaré, Sokolo et Kalumba. A la lumière de ce communiqué, il ressort que la riposte menée avec énergie et professionnalisme par nos Forces armées a permis de mettre en déroute les assaillants et de les poursuivre dans leur fuite.

Faut-il le rappeler, les forces armées et de sécurité du Mali, durant ces derniers mois ont changé de paradigme dans la lutte contre le terrorisme. Elles ne sont plus sur la défensive, mais plutôt dans l’offensive. Une posture salutaire, qui a permis de détruire de nombreux sanctuaires des groupes jihadistes à travers les régions du centre et du nord du pays. Une évidence qui a fait dire à de nombreux observateurs de la crise sécuritaire malienne que les Famas montent en puissance. Cette montée fulgurante en puissance de feu des Fama, semble couper le sommeil aux groupes jihadistes et leurs ouailles, les obligeant à jeter leur dernier baroud d’honneur dans cette guerre asymétrique. C’est ce qui explique peut-être, le fait qu’ils ont changé de méthode en embrassant celle d’attaques Kamikaze contre certains camps importants du pays. Après Kolokani et Kati où ils ont échoué dans leur manœuvre macabre, le mercredi 27 juillet, ce sont les camps militaires et de la gendarmerie de Sévaré, Sokolo et Kalumba qui ont été ciblés par eux au même moment. Encore une fois, là-bas aussi, ils ont accusé de lourdes défaites. A la suite de cette série d’attaques, l’Etat-major général des Armées, par l’entremise de son chef, le Général de Division Oumar Diarra a émis un communiqué à l’attention de l’opinion publique nationale et internationale.

Réactions salutaires des Fama

Ce communiqué de trois pages détaille la réaction prompte, courageuse et dynamique des FAMa. Une réaction : « combinant manœuvres terrestres, frappes aériennes et opérations aéroportées, a mis en lumière la vanité des actions désespérées des terroristes qui visaient manifestement à faire des coups médiatiques pour masquer les pertes considérables qu’ils (terroristes) subissent depuis plusieurs mois ».

Ainsi selon ce communiqué, à Mopti, aux environs de 1h du matin, des tentatives d’infiltrations ont visé l’un des check-points du Camp Hamadoun Bocary Barry dit Balobo de même que les installations de l’Armée de l’Air. « Par leur sang-froid et leurs actions coordonnées et proportionnées, les Forces de Défense et de Sécurité ont rapidement maitrisé tous les mouvements suspects. De ce côté, les FAMa ne déplorent aucune perte en vie humaine ni en matériels. Par ailleurs, aux environs de 2h du matin, les FAMa du poste de contrôle de Barigodaga, commune urbaine de Soudoubaba (Mopti), ont repoussé des mouvements suspects en direction de Tongorogo, commune rurale de Sokoura, cercle de Mopti en adoptant une posture dissuasive et en effectuant des tirs d’arrêt » informe ce communiqué.

48 terroristes abattus à Sokolo

Toujours dans ce communiqué de l’Etat-major général des armées, il est indiqué que les capacités d’anticipation des FAMa, la précision du renseignement et la vigilance des hommes ont permis d’orchestrer une réplique coordonnée contre les assaillants mis en débandade et de mener la contre-attaque à Sokolo (région de Ségou). A ce niveau, les ratissages se poursuivent avec un bilan provisoire de, côté FAMa, 6 morts et 25 blessés dont 5 graves, déjà évacués sur un centre de prise en charge. Côté ennemi, on note 48 morts, 3 Pick-up détruits aux abords de l’emprise avec occupants et équipements et beaucoup de matériels militaires récupérés.

Cette prouesse des Fama a été rendue possible, dit le communiqué, grâce à l’appui aérien et les actions héliportées, qui ont permis de neutraliser 3 Pick-up terroristes à 15 Km de Sokolo avec des occupants estimés à une quinzaine de combattants et leurs équipements. Ces actions ont également conduit à la récupération de 2 autres Pick-up dont 1 équipé d’une mitrailleuse 14,5 monotubes à environ 4 Km à l’Ouest de Sokolo. De même que plusieurs motos ainsi que beaucoup de matériels militaires, des munitions, des armes y compris 3 PKM, 2 Mortiers de 60mm.

A Kalumba, dans le cercle de Mourdiah, région de Nara, une attaque terroriste a été aussi contenue et vigoureusement déjouée tôt le matin et le bilan côté ami est de 12 morts dont 3 civils d’une entreprise de construction de route. Le ratissage et l’évaluation de cette attaque sont en cours, en plus, la poursuite aérienne a permis d’attaquer des bases logistiques terroristes sous couvert végétale dans les environs, réduisant ainsi le potentiel de l’ennemi.

Les dernières gesticulations des forces du mal !

Toujours dans le même communiqué, l’Etat-major général des armées a rassuré les Maliens et appelle les observateurs à ne pas se laisser tromper par les récentes gesticulations d’un adversaire en perte de vitesse. « Les attaques de ces derniers jours, qui confirment des signaux et indices préalablement détectés et identifiés par les services compétents, matérialisent l’agonie des groupes armés terroristes sur notre territoire » confirme le communiqué de l’EMGA. Qui a par la même occasion donné l’assurance sur le fait que, de nombreux renseignements ont d’ores et déjà été récupérés sur les assaillants pour mieux identifier leurs origines et leurs soutiens. Sur cela, un certificat de résidence en date du 23 novembre 2018, prouvant l’établissement de l’un des terroristes dans un pays voisin, a retenu l’attention des services compétents. Sur ce sujet, les renseignements sont minutieusement examinés par les services spécialisés afin de déterminer les connexions et les éventuelles complicités.

« Voulant à tout prix prouver leur capacité de nuisance et marquer leur présence, ces groupes démontrent en réalité leur affaiblissement global en procédant à des actions désespérées d’attaques kamikaze, d’exactions sur les populations civiles et des poses d’Engins Explosifs improvisés (EEI) » synthétise le communiqué des Fama. Avant de présenter les condoléances aux familles des victimes militaires et civiles et souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Et a tout de même une fois de plus rassuré les populations que les Forces Armées Maliennes demeurent fermes dans cette lutte antiterroriste et continuent à maintenir la pression sur les groupes armés et leurs sanctuaires. « ….Toutes les actions des FAMa s’inscrivent scrupuleusement dans le respect des us et coutumes des paisibles populations maliennes, de nos valeurs religieuses et sociales, des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire » a conclu l’Etat-major Général des Armées.

Par Mariam Sissoko

