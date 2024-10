Le dernier rapport annuel du Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur les femmes, la Paix et la Sécurité sous la direction de l’ONU Femmes a été divulgué le 22 octobre dernier. Il dresse un tableau alarmant sur la situation des femmes en temps de guerre. Selon ce rapport, la proportion de femmes tuées dans les conflits armés a doublé par rapport à 2022. Que 4 personnes sur 10 décédées en raison d’un conflit pendant cette même année sont des femmes.

C’est le site officiel de l’ONU Femmes qui a rendu public l’information. A l’en croire, les effets des guerres et des conflits sur les femmes et les filles s’aggravent. En illustre, cette proportion de l’année 2023.

Les cas de violence sexuelle liés aux conflits augmentent de 50%

L’augmentation de 50% des cas de violence sexuelle liés aux conflits et vérifiés par l’ONU. Ce faisant, le nombre de morts en temps de guerre et de la violence à l’égard des femmes s’inscrit dans un contexte de non-respect de plus en plus flagrant du droit international conçu pour protéger les femmes et les enfants pendant les conflits.

Selon notre source, ce rapport est publié 24 ans après l’adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité appelant toutes les parties prenantes aux conflits à garantir la sécurité des femmes et des filles. Puis, à impliquer pleinement les femmes dans les processus de paix. En s’exprimant sur la situation la Directrice exécutive de l’ONU Femmes, Sima Bahous, a affirmé ceci : « Les femmes continuent de payer le prix fort des guerres perpétrées par les hommes. Cela se produit dans le contexte d’une guerre plus large contre les femmes. Le ciblage délibéré des droits des femmes n’est pas propre aux pays touchés par un conflit, mais il est encore plus fatal dans ces contextes. Nous assistons à une militarisation de l’égalité des sexes sur de nombreux fronts, et si nous ne nous levons pas pour exiger des changements, les conséquences se répercuteront pendant des décennies, et la paix restera insaisissable ».

Par ailleurs, dans les lignes de ce rapport, elle a annoncé que malgré l’expansion des conflits, moins de 10% des personnes chargées des négociations dans les processus de paix en 2023 étaient des femmes et de conclure que seule une action politique audacieuse et un financement accru permettront à la participation égale et significative des femmes à la paix et à la sécurité. Un gage sûr pour parvenir à une paix durable pour tous.

Il est à noter que durant ces conflits armés dans le monde, les femmes en tant que cible majeure, sont également celles qui perdent des maris, des fils…

Mariam Sissoko

