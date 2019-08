Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEÏTA, Chef de L’Etat, Chef Suprême des Armées a reçu en audience, dans l’après-midi du samedi, 3 août 2019 dans la Salle des Banquets du Palais de Koulouba, une forte délégation de la 3ème promotion de l’Ecole de guerre de l’Armée de terre du Nigeria. La délégation composée de 42 officiers , 4 officiers généraux et 3 colonels du corps de l’encadrement, auxquels s’ajoutent 38 officiers supérieurs stagiaires dont un de Congo Brazzaville était conduite par le Commandant de l’école, le général de division Ufotie Charles , accompagné pour la circonstance par l’Ambassadeur de la République Fédérale du Nigeria au Mali.

Au centre des échanges la coopération militaire trans-frontalière pour la sécurité des personnes et de leurs biens dans la sous-région et le continent africain. Les élèves et leur encadrement, en fin de séjour au Mali, étaient vénus s’imprégner de l’expérience malienne en matière de gestion participative et inclusive de la sécurité , la défense et le développement.

Le Chef Suprême des Armées accorde un grand intérêt à ce voyage d’étude dont le thème cette année est: “la coopération militaire , facteur clé de la sécurité sous-régionale” est revenu sur la necessité de la coopération militaire sous régionale:

« cette situation d’insécurité qui demande beaucoup de créativité , d’imagination, de résilience . Chaque fois que vous oubliez que nous sommes en guerre vous vous exposerez. Notre espace , le sahel , est devenu un lieu de passage et de déversion de ces forces vers le sud , vers vous . Un lieu privilégié d’accueil, d’aguerrissement et d’agression contre nos pays . Un pays comme le Benin qu’on croyait à l’abri a récemment fait parler de lui .

C’est pourquoi nous avons compris qu’il fallait désormais revoir nos concepts , revoir les mandats à vous confiés et comment nous organiser aussi , dans l’espace sahelien. Nous avons compris que des pays comme le Tchad , le Niger , le Mali, la Mauritanie et le Burkina Faso étaient particulièrement exposés . Quand on voit la carte de la région , on voit la Libye , quand on sait que le sud de la Libye est devenu un marché à ciel ouvert , on comprend le défi auquel vous êtes dorénavant confrontés et auquel nous devons faire face . Et c’est pour cela que nous avons regroupé dans une mutualisation intelligente nos capacités de défense , dans ce que nous avons appelé la force conjointe du G5-Sahel, mais qui n’exclut pas du tout a coopération avec tous les pays voisins , tous les pays frères .

En ce qui vous concerne, très tôt , le Nigeria a compris l’intérêt de la coopération trans-frontalière avec un pays comme le Tchad et le Niger d’où la force multinationale du lac Tchad . Ces deux capacités sous-régionales sont absolument indiquées , parce que nous avons à faire à un ennemi qui appartient à une nébuleuse internationale qui vit des moyens de trafics; trafics de drogue , trafics d’êtres humains , qui a des ressources inépuisables, qui arrive à s’équiper en armes légères et en armes lourdes , comme nos armées, et qui n’a aucune de nos valeurs, qui n’a aucun respect pour la vie humaine, dès lors votre mission est une mission ardente , d’organisation , de circulation, d’intelligence tactique et d’intelligence également en terme de renseignements . Et là, la coopération entre nos pays est essentielle.

Il faut que nous échangions en matière stratégique , il faut que nous échangions en matière tactique , il faut que nous échangions en matière d’informations au quotidien ; donc votre tâche est devenue plus complexe, plus difficile, vous n’avez pas à faire a une armée conventionnelle , vous avez en face de vous une force invisible , elle pose des engins explosifs improvisés , sur vos chemins, elle rend difficile le ravitaillement des hommes d’où l’intérêt nouveau du vecteur aérien , pour réduire nos pertes sur nos chemins , sur nos routes et aussi permettre la protection plus rapide de nos éléments en cas de besoin . Que ce voyage ait lieu au Mali sous le thème de la coopération militaire a un sens profond , et vient à son heure car on a besoin aujourd’hui de partager les concepts , de partager les modes opératoires pour que l’operationalité soit possible et rapide entre nos éléments en cas de besoin . Aucun pays aujourd’hui ne peut être tout seul , nos destins sont liés » a souligné IBK.

Le Chef d’Etat Major général adjoint des armes, le général Abdrahamane Baby de saluer et remercier le Président de la République et Chef Suprême des Armées « Le choix de l’étude sur le Mali est important puisque vue la gestion de la crise multidimensionnelle par nos plus hautes autorités depuis 2012 au niveau national , sous régional , international , les actions stratégiques de sortie de crise politique et militaire ont démontré l’importance d’une stratégie collective.».

Pour sa part le chef de la délégation des élèves militaires du Nigeria , le Général de division Charles , après avoir salué le leadership et l’hospitalité du Chef l’Etat et lui transmettre les salutations du Président Muhammadu Buhari du Nigeria , a déclaré « Nous sommes venus au Mali pour voir comment le Mali a fait pour faire face à cette situation et pouvoir également appliquer la même chose au Nigeria . Tous ces officiers et leur encadrement ont été collaboratifs , ils sont contents de toutes les expériences acquises ».

Les élèves de la 3ème promotion de l’Ecole de guerre de l’armée de terre du Nigeria ont offert des cadeaux symboliques au Président de la République en signe de reconnaissance à son leadership et à la qualité de leur séjour réussi au Mali depuis le 29 juillet 2019.

Cellule de Communication et des Relations Publiques de la Présidence de la République du Mali

