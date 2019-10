C’est fait. Les enseignants ont été libérés. C’est à travers un communiqué que le gouvernement de la République du Mali a annoncé leur libération. Sans préciser les conditions ans lesquelles ils ont été relâchés.

Dans le communiqué signé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Yaya Sangaré, le gouvernement informe l’opinion nationale et internationale de la libération effective des enseignants enlevés le 25 octobre 2019, lors de l’attaque des établissements scolaires (premier cycle et second cycle) de la localité de Korientzé (cercle de Mopti) par des individus armés.

Le gouvernement remercie toutes les bonnes volontés qui se sont investies pour la libération des otages. Il en appelle à la vigilance et à la collaboration des populations avec les autorités et les Forces armées de défense et de sécurité, en cette période d’insécurité grandissante au centre du pays.

Pour rappelle, c’est le vendredi matin 25 octobre 2019 que les établissements scolaires (premier cycle et second cycle) de la localité de Korientzé (cercle de Mopti) ont été la cible d’individus lourdement armés. Les assaillants y ont fait irruption aux environs de 10h et ont pris en otages pendant un moment les enseignants et leurs élèves. Ces obscurantistes ont brulé tout le matériel scolaire dans la cours avant de se retirer avec six (06) enseignants.

André Traoré

