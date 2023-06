Dans une déclaration en date du 31 mai dernier portant la signature de son président le Pr El Hajj YounoussHamèyeDicko, l’ATIR (Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie) met à nu le rapport du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies qu’elle qualifie de ‘’torchon’’. L’ATIR pense que ce rapport est un RAPPORT MENSONGER élaboré par NGEFA GUILLAUME contre le Mali sous les ordres d’un commanditaire comme il l’avait fait contre Laurent GBAGBO pour servir Nicolas SARKOZY. Ce dernier qui a été expulsé du Mali en février 2023, après constat du traitement partial au moment des choix des représentants de la société civile malienne à l’ONU et à cause de ses agissements déstabilisateurs et subversifs contre notre pays. Lisez la déclaration en intégralité !

DECLARATION

L’Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie (ATIR) a examiné avec minutie et étonnement le Rapport du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies d’Avril 2023 sur la Victoire malienne sur les forces Terroristes à Moura.

ATIR félicite le Gouvernement malien pour l’ouverture immédiate d’une enquête contre les auteurs du Rapport pour « espionnage, atteinte à la sureté extérieure de l’Etat et complot militaire ».

En entrant dans le fond du Rapport, une série de faits nous permettent de mettre en doute l’objectivité et la véracité du Rapport !

Nous donnerons 3 indicateurs de la trahison des Nations Unies vis-à-vis du Peuple malien :

L'auteur du Rapport : Le tristement célèbre Ngefa Guillaume, connu pour avoir contribué à monter le dossier qui envoya le Président Laurent Gbagbo à la CPI en son temps, et qui s'avéra être totalement vide, d'où l'acquittement du Président Gbagbo 10 ans plus tard. Le Mali l'a expulsé, en février 2023, après constat du traitement partial au moment des choix des représentants de la société civile malienne à l'ONU et à cause de ses agissements déstabilisateurs et subversifs contre notre pays.

totalement vide, d’où l’acquittement du Président Gbagbo 10 ans plus tard.

Le Contenu du Rapport : – L’Alliance rappelle que l’Association Malienne des Droits de l’Homme, AMDH, récuse totalement ce soi-disant rapport !

L’Alliance rappelle que l’Association TabitalPulaaku, après enquête, n’a trouvé aucune trace de femme Peul ayant subi un viol ou des violences sexuelles à Moura !

Il en est de mêmes des femmes Rimaïbés et Bozos !

Nous voyons la même technique utilisée contre le Président Gbagbo être répétée au Mali : Un rapport mensonger de Crime contre l’Humanité utilisé pour changer le cours de l’histoire et déporter les fils de l’Afrique à la CPI.

Ce rapport comprend un nombre impressionnant de chiffres imaginés, d’interviews et de faits imaginaires, de bavardages et de gesticulations pour sonner le lecteur et lui faire croire que ce que l’on dit est vrai !

Ce rapport est mensonger et intellectuellement malhonnête.

Le Résumé Exécutif : Dans ce genre d’enquêtes, le Résumé Exécutif est ce qui est retenu comme substantiel de l’étude. On peut retenir les points suivants, en se souvenant que les enquêteurs sont venus pour « recueillir des preuves » de ce qu’ils ont décidé d’avance de trouver !

L’opération militaire des FAMA « a été menée en violation des règles du droit international humanitaire » ; sans la moindre preuve !

La mission « a conclu que plusieurs centaines de personnes auraient été tuées entre le 27 et 31 Mars 2022 au cours de l’opération militaire de Moura ». Malgré le conditionnel, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme ose encore avoir des « motifs raisonnables de croire qu’au moins 500 personnes auraient été tuées en violation des normes, standards, règles… » encore sans aucune preuve.

été tuées entre le 27 et 31 Mars 2022 au cours de l’opération militaire de Moura ». Malgré le conditionnel, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme ose encore avoir des « motifs raisonnables de croire qu’au moins 500 personnes auraient été tuées en violation des normes, standards, règles… » encore sans aucune preuve. Les évènements de Moura « pourraient constituer des crimes de guerre » et « pourraient constituer des crimes contre l’humanité » et toujours sans que les enquêteurs n’apportent aucune preuve à leurs affirmations gratuites !

En outre, l’Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie (ATIR) pense que ce rapport est un RAPPORT MENSONGER élaboré par NGEFA GUILLAUME contre le Mali sous les ordres d’un commanditaire comme il l’avait fait contre Laurent GBAGBO pour servir Nicolas SARKOZY. Ce rapport n’est donc pas celui des Nations Unies mais le rapport de celui qui voue une haine maladive pour les Autorités de la Transition du Mali et qui reste responsable des crimes de Bounty.

ATIR a été particulièrement choquée par la décision de Joe Biden, Président des Etats Unies d’Amérique qui, se fondant sur ce rapport mensonger, a pris des sanctions injustes contre deux officiers de notre vaillante Armée. Il est vrai qu’un de ses prédécesseurs s’était servi d’un rapport mensonger pour envahir l’Irak et tuer le Président de ce pays. Monsieur Biden se fait un allié objectif des terroristes.

Ainsi :

ATIR condamne et rejette ce torchon qualifié de « Rapport » au grand dam des véritables défenseurs des droits de l’homme !

ATIR dénonce la tentative d’instrumentalisation ethnique !

ATIR dénonce la tentative « d’importation » du viol comme arme de guerre par l’ONU dans la crise malienne !

ATIR rassure le Peuple malien sur la volonté de nos FAMA de sécuriser les populations !

ATIR rassure nos FAMA sur notre soutien total !

ATIR invite les Autorités de la Transition à finaliser le plus rapidement possible notre propre enquête de nos services judiciaires maliens.

VIVE ATIR

VIVE LE PEUPLE MALIEN

VIVE LES FAMA

VIVE LE MALI

Bamako, le 31 mai 2023

Le Président d’ATIR

Pr El Hajj YounoussHamèye DICKO

Commandeur de l’Ordre National du Mali

Chevalier de l’Ordre International des Palmes Académiques du CAMES

Ancien Ministre

