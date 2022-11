Ce mercredi 02 novembre 2022, le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a reçu le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président de la Transition du Burkina Faso. Au cours de cette visite d’amitié et de travail de quelques heures au Mali, le président du Faso et son homologue malien ont mis l’accent sur le renforcement de la coopération entre les deux pays surtout dans la lutte contre le terrorisme.

A sa descente d’avion sur le tarmac de l’aéroport international Président Modibo KÉÏTA de Bamako-Senou, le nouveau Président burkinabé a été accueilli par son homologue malien, qui l’a ensuite accompagné au Palais présidentiel de Koulouba, où ils ont eu des entretiens autour de sujets d’intérêt commun.

Le Premier ministre malien par intérim, colonel Abdoulaye Maïga, le Président du Conseil national de Transition (CNT), Colonel Malick Diaw, des membres du Gouvernement comme le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, ainsi que les membres du corps diplomatique et consulaire, étaient présents à l’aéroport international Modibo KEÏTA de Bamako-Senou pour accueillir cet hôte de marque du Président GOÏTA.

«Accompagné du nouveau Ministre d’Etat, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel-major Kassoum COULIBALY et du Chef d’état-major général des armées, le Colonel-major David KABRÉ, le Président TRAORÉ a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang», révèle la Présidence du Burkina Faso.

Les Présidents burkinabè et malien ont eu un tête-tête suivi d’une séance de travail avec leurs délégations. Le renforcement de la coopération surtout dans la lutte contre le terrorisme a été au menu des échanges. « C’est une visite de courtoisie et d’amitié envers un peuple frère. Le plus important pour nous dans la situation actuelle, c’est le défi sécuritaire. Donc, avec ce peuple on est venu échanger comment renforcer nos coopérations militaires et pouvoir mieux mener nos opérations et sécuriser nos populations», a déclaré le capitaine Traoré, président du Burkina-Faso, face à la presse. Enfin, il a souhaité la solidarité et l’union en vue de relever le défi sécuritaire auquel les deux pays font face.

A. Sogodogo

