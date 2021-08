Mali: Plus de 50 civils tués par les terroristes dans plusieurs localités proches de la frontière nigérienne

Le Mali renoue avec le cycle meurtrier après un bref moment de répit. Le dimanche 8 août dernier, ce sont une cinquantaine de civils qui ont été tués par les groupes armés terroristes qui sévissent dans le nord u pays.

Les localités d’Ouatagouna, Dirga, Déoutéguel et Karou situées à la frontière nigérienne a été la cible des attaques meurtrières perpétrées par les groupes jihadistes contre les paisibles populations civiles. Des sources locales largement citées par les médias et sur les réseaux sociaux décrivent les assaillants en déplacement en motos au moment de la forfaiture. Ceux-ci auraient à bord des engins à deux roues sillonnant les quatre villages en commettant des crimes ignobles contre les populations. Le bilan provisoire fait état de 51 civils tués et des blessés. Cette partie du Mali objet de plusieurs crimes abjects contre les civils et l’armée malienne est sous le contrôle de l’État islamique du grand Sahara.

Ce groupe terroriste spécialisé dans l’assassinat de grande envergure règne en maître absolu sur cette zone. Les populations civiles et les forces armées maliennes, et nigériennes sont constamment victimes des incursions meurtrières, des engins explosifs improvisés et des enlèvements moyennent des rançons. Dans les attaques survenues le dimanche dernier, des témoins dénombrent de nombreuses victimes parmi les femmes et des enfants. Les mêmes témoins affirment dans d’autres sources que les habitants des localités attaquées par les assaillants sont accusés de connivence avec l’armée malienne. Parce que les habitants auraient fourni des informations précieuses permettant à l’armée de multiplier les opérations de sécurisation des biens et des personnes.

Au moment où nous mettons en ligne, aucune déclaration officielle publiée confirmant ou infirmant cette information. L’armée s’est contentée pour le moment d’envoyer des militaires en renfort dans les quatre localités objet de l’hydre du terrorisme. C’est la première grande expédition meurtrière des terroristes contre les populations civiles depuis la formation du gouvernement du premier ministre Choguel Kokala Maïga et la prestation de serment du nouveau Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

