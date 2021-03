Jusqu’là épargné par les attaques terroristes depuis 2015, la région de Sikasso vient de revivre une autre attaque après 6 ans. Le poste frontalier de Hérémakono-Bobodioulasso (Burkina) a été la cible d’une attaque dans la nuit du dimanche au lundi 1er mars.

-maliweb.net- Selon des sources locales, le bilan provisoire fait état de la mort d’un chauffeur. On note également des nombreux dégâts matériels notamment le poste de la douane incendié, des véhicules garés dans la cour et à l’extérieur brûlés. Des images largement partagées sur les réseaux sociaux témoignent l’ampleur des dégâts causés après le passage nocturne des hommes armés non identifiés.

Cette région frontalière avec le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire réputée calme malgré l’ampleur des attaques djihadistes à travers le Mali n’avait pas connu une attaque de cette envergure depuis six ans. La dernière qui date de 2015 avait été revendiquée par le groupe Ansar Dine qui tentait d’ouvrir un nouveau front dans la région de Sikasso, le 10 juin à partir de Misséni, près de la frontière avec la Côte d’Ivoire. Ces attaques qui ont été vite conjurées par l’armée mais avaient occasionné la mort d’un gendarme, des véhicules incendiés et le drapeau noir des djihadistes hissé sur le poste militaire avant de disparaître.

En début février, le directeur de la DGSE, Bernard Emié, qui s’exprime rarement en public dévoilait une vidéo, lors d’un comité exécutif du ministère de la Défense consacrée au contre-terrorisme, recueillie un an plus tôt par des sources de l’agence de renseignements français sur laquelle on distingue les chefs d’Al-Qaida au Sahel. Le patron de la DGSE affirme que c’est lors de cette réunion qu’ils ont conçu leur projet d’expansion vers les pays du Golfe de Guinée. Les frontières Mali et Burkina Faso ne seraient-elles pas une passerelle pour les groupes terroristes afin d’atteindre leurs nouvelles cibles ? Puisque Bernard Emié a laissé entendre dans cette rare sortie que « pour desserrer l’étau dans lequel ils sont pris, et pour s’étendre vers le sud, les terroristes financent déjà des hommes qui se dissimulent en Côte d’Ivoire ou au Bénin ».

Le poste frontalier Hérémakono-Burkina Faso est situé également près de la frontière de la Côte d’Ivoire. Les témoins soutiennent que c’est près d’une centaine d’hommes armés et en motos qui ont perpétré cette attaque. Avant cela, des paysans indiquaient qu’ils ont plusieurs fois croisés le chemin des hommes armés non identifiés sur les motos dans la brousse. En mi-semaine dernière, les positions de l’armée à Bandiagara ont fait l’objet d’une attaque faisant 8 morts côté FAMAs et 9 blessés et des dégâts matériels.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

