Manifestation de colère à Bankass : Toutes les voies d’accès à la ville et environs barricadées par la population

La population a décrété un blocus des voies d’accès

Après plusieurs tentatives des autorités sécuritaires, administratives de Bankass en vue d’amener la population à surseoir à son projet de manifestation consistant à bloquer les voies, les organisateurs, du moins, certains, sont restés droits dans leurs bottes: paralyser la circulation sur la R15 dans les deux sens, Bandiagara-Bankass, Koro-Bankass et vice-versa, ce mardi 05 décembre 2023, jour de foire de Bankass.

Une date choisie conséquemment au regard des importants désagréments qui en résulteraient surtout pour les populations des différentes localités qui convergent vers Bankass ce jour-ci.

Les manifestants protestent contre l’insécurité grandissante traduite par l’enlèvement de véhicules de transport en commun avec les occupants sur ledit axe*

Et pourtant hier lundi 04 décembre 2023 à 10 h 00 mn, suite à une rencontre tenue à la mairie de Bankass entre organisateurs de la manifestation et autorités administratives et politiques et sécuritaires de Bankass, la manifestation prévue ce mardi 05 décembre 2023 avait été reportée au lundi 11 décembre 2023.

Malgré cette tentative de conciliation, une partie de la population a doublé les autorités et est passée à l’action en procédant au blocage, avec une barricade humaine, composée en majorité de femmes et d’enfants. C’était très tôt ce mardi 05 décembre 2023 dans le village de DIMBALL à 12 km de BANKASS, village du très tristement célèbre chasseur Noël Tessougué.

Jusqu’au moment où nous mettions sous presse, (mardi 05 Décembre vers 12h) la route reste barricadée dans tous les sens._

L’observatoire Kojugu

