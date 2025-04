Région de San : Les FAMa neutralisent une trentaine de terroristes dont deux figures importantes

By

Lors d’une opération fructueuse, menée le 23 avril dernier dans le secteur de Téné, Région de San, précisément a 6 Km au Nord-Est de Baramandougou, les Forces armées maliennes (FAMa) ont mis hors d’état de nuire une trentaine de terroristes dont deux chefs reconnus

Précisément, il s’agit de Hassana Sangaré alias Abou, natif de la localité de Sy et de Saidou Sidibé alias Diabirou, originaire de Touara. Dans le communiqué de l’état-major général des Armées, qui a annoncé cet exploit ce mercredi 23 avril 2023, on note qu’un important stock logistique des ennemis de la paix a aussi été détruit. Et l’exploitation des frappes était en cours avec des moyens aéroterrestres au moment de la diffusion du communiqué.

Cette prouesse a été rendue possible grâce à une filature rigoureuse et à l’exploitation de renseignements militaires des FAMa qui ont permis de localiser des groupuscules terroristes convergeant vers un site de réunion à Mayarasso, à 6 km au Nord-Est du chef-lieu de la Commune de Baramandougou, dans la sous-préfecture de Téné, Région de San. La hiérarchie militaire a apprécié « la patience dans la filature qui a permis d’identifier un lieu de réunion camouflé sous la végétation » et de détruire triomphalement cette tentative de dissimulation des terroristes.

L’état-major général des Armées félicite le professionnalisme des personnels engagés dans cette opération qui démontre encore la qualité de la préparation, de l’exécution coordonnée d’une mission complexe et de son exploitation ultérieure. Aux populations, il est toujours demandé de continuer à se démarquer des terroristes.

