Des combats d’une ampleur inédite avaient éclaté le jeudi 25 juillet entre l’armée malienne et les groupes séparatistes dans la localité de Tinzawatene, près de la frontière avec l’Algérie. La reprise des hostilités à Tinzawatene est le prolongement direct de la bataille de Ber et d’Anéfis entre les belligérants.

Cela faisait plusieurs mois que l’armée malienne et le Cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l’Azawad (CSP-DPA) ne s’étaient pas livré une bataille d’un tel déluge. Les belligérants qui n’ont pas dissipé leur rancune se sont combattus autour de la Commune de Tinzawatene, une bourgade située à la frontière entre le Mali et l’Algérie, après que l’armée malienne dans sa mission régalienne de reconquête du territoire national a annoncé fin juillet avoir pris le contrôle de In-Afarak, un carrefour commercial situé à 122 km au nord-ouest de Tessalit, dans la région de Kidal.

Ce regain féroce et sanglant de l’escalade de la violence à Tinzawaten entre l’armée malienne et les ex-rebelles de la CMA est le prolongement de la bataille que les deux parties se sont livrés en août 2023, dans la ville de Ber (Tombouctou) et en octobre de la même année à Anéfis (Kidal). Certains analystes politiques et sécuritaires affirment n’avoir pas été surpris par le retour du crépitement des armes.

“Depuis leur défaite à Ber et Anéfis, les ex-rebelles de la CMA se sont repliés pour mieux s’organiser et chercher des alliés à travers le monde. Je n’ai pas été surpris de la reprise des hostilités entre les belligérants à Tinzawatene. Parce que les ex-rebelles ont été clairs lors qu’ils ont été défaits à Anéfis par l’armée malienne. L’attaque de Tinzawatene est la suite logique des évènements de Ber et d’Anéfis”, affirmé un analyste sécuritaire sous couvert d’anonymat.

“Aujourd’hui, les combats sont d’une rare intensité. La population de Tinzawatene est prise en étau entre les forces en présence vivant dans une peur constante. Il urge de mettre fin à cette spirale de la violence. Les deux parties doivent trouver un accord. Tout ne peut pas être militaire”, a-t-il poursuivi.

Le Sahel est devenu une poudrière avec des ramifications géopolitiques et géostratégiques. La bataille de Tinzawatene est un tournant décisif dans ce conflit. La communauté internationale scrute de près la situation. Les conséquences de cette guerre pourraient s’entendre bien au-delà des frontières maliennes, affectant ainsi la stabilité de toute la bande sahélo-saharienne qui est devenue une zone d’influence stratégique pour un ordre géopolitique connectant la Méditerranée, l’Atlantique, le Golfe de Guinée et la mer Rouge.

Ousmane Mahamane

