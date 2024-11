2e session du haut conseil des collectivités : 27 dossiers transmis par le gouvernement pour avis

Le Haut conseil des collectivités a tenu, le lundi 4 novembre 2024, sa 2e session de l’année 2024. C’était sous la présidence du président de l’institution, Mamadou Satigui Diakité, en présence du Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga et de plusieurs autres personnalités.

Dans son discours, le président de l’institution a rappelé que le début des travaux de la 2e session du Haut conseil des collectivités coïncide avec la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025 qui constitue une période charnière de la vie de la nation. Et d’ajouter que cette rentrée scolaire et universitaire a été rendue possible grâce à la conjugaison des efforts des plus hautes autorités du pays, des collectivités territoriales et de tous les acteurs de l’école.

Selon lui, la présente session se tient à un moment où les autorités de notre pays œuvrent inlassablement à bâtir le socle de la paix et de la réconciliation nationale.

En effet, dira-t-il, la création d’une commission de rédaction de l’avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale à travers est la manifestation éclatante de cette volonté politique. “Cette initiative que nous saluons et soutenons de toutes nos forces rencontre un large écho au sein du tissu social national. Nous en voulons pour preuve le bel engouement et la grande mobilisation des acteurs de la société civile, des partis politiques et des acteurs institutionnels lors des rencontres avec les membres de la commission chargée d’élaborer ladite charte”, a-t-il martelé.

Aussi, il a adressé ses sincères remerciements au gouvernement pour tout ce qu’il a déjà fait et continue de faire pour le mieux-être des populations maliennes notamment : le lancement des travaux d’aménagement urbain de la Route nationale reliant Bamako-Koulouba-Kati, le 1er février 2024 ; la pose de la première pierre d’une université polyvalente à Sikasso le 22 juin dernier ; le lancement des travaux d’aménagement urbain de la route nationale n°27 reliant Bamako et Koulikoro, le 16 juillet 2024 ; le lancement du projet de digitalisation des moyens de paiement dans des services publics de l’Etat et des collectivités territoriales, le 19 juillet 2024 à Koulouba ; la déclaration de l’état de catastrophe nationale sur l’ensemble du territoire national lors du conseil des ministres extraordinaire du 23 août 2024, avec l’annonce d’une enveloppe de quatre (4) milliards de F CFA à mobiliser pour faire face aux conséquences des inondations survenues ; la participation du chef de l’Etat au 9e Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), qui a eu lieu à Beijing du 4 au 6 septembre 2024 ; le lancement de la construction de centrales solaires photovoltaïques dans plusieurs localités de notre pays afin d’atténuer les délestages ; la rénovation de certains Stades de football pour les porter aux standards internationaux ; la concrétisation de mesures sociales en faveur des couches sociales défavorisées ; le combat acharné contre la corruption ; la lutte opiniâtre contre la cybercriminalité.

Il s’est réjoui des avancées notables enregistrées dans la mise en place de la Confédération des Etats du Sahel (AES) créée le 6 juillet 2024 à Niamey au Niger ainsi que l’honneur fait à notre pays en portant le chef de l’Etat malien à la présidence en exercice de cette nouvelle entité politique pour un mandat d’un an.

Pendant l’intersession, dira-t-il, le Haut conseil des collectivités a tenu ses activités régulières et a fait des contributions sur des documents de politique nationale et autres documents soumis par le gouvernement, à savoir : la contribution sur l’avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale ; la tenue d’un atelier d’information et de sensibilisation des parties prenantes sur les engagements du pays à travers la Contribution déterminée au niveau national révisée pour le secteur de l’énergie ; la tenue d’un atelier sur l’appropriation du contenu de la loi n°2023-041 du 29 aout 2023 relative au contenu local dans le secteur minier par les élus des collectivités territoriales ; la signature d’une convention de partenariat pour l’électrification des communes du Mali entre l’institution et la Société Montech Télécom-SARL ; l’appropriation du programme national d’Éducation aux Valeurs.

Il ajoutera que cette session examinera 27 dossiers transmis par le gouvernement pour avis. Par ailleurs, il dira que l’institution prévoit d’organiser des séances de formations sur les thématiques suivantes : “Prévention et gestion des inondations dans les collectivités territoriales face aux changements climatiques” et “Problématique de la gestion décentralisée des ressources naturelles”.

Boubacar Païtao

