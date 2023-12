CESEC : Yacouba Katile reçoit successivement l’AJSM et le Comité de normalisation du CNJ

Le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Monsieur Yacouba KATILE, a successivement reçu en audience, le mercredi 13 décembre, au siège de l’Institution sis à Koulouba, l’Association des Journalistes sportifs du Mali (AJSM) et le Comité de normalisation du Conseil National de la Jeunesse (CNJ).

« Nous sommes venus prendre des conseils et des orientations auprès de vous et par la même occasion, solliciter votre accompagnement dans le cadre de notre participation à la couverture médiatique de la Coupe d’Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024, en Côte d’Ivoire », a indiqué monsieur Oumar Baba TRAORE. Et ce, avant d’ajouter que son Association joue un rôle important lors des différentes éditions de la CAN en termes d’assistance des organes de presse, de la phase d’accréditation jusqu’à l’étape de la couverture médiatique. Il a félicité le Président du CESEC pour la dynamique impulsée à l’institution sous son magistère.

Conduite par sa Présidente, madame Coumba Fanta KAREMBE, la délégation du Comité de normalisation du Conseil National de la Jeunesse, a été la deuxième délégation reçue par le Président du CESEC. Dans la dynamique de pallier les crises cycliques auxquelles est confrontée la grande faîtière de la jeunesse, qui a acté à la faveur de sa dernière conférence nationale, le 09 septembre 2023, la mise en place d’un Comité de normalisation. « Vous êtes une force de propositions et d’orientations. Nous sommes venus prendre des conseils auprès de vous », a laissé entendre la cheffe de délégation. L’oratrice a ensuite fait une intervention liminaire sur les principales articulations de la feuille de route. On peut retenir la tenue des Etats généraux au niveau régional et local et les rencontres. Elle s’est dite très satisfaite des orientations et autres suggestions issues des échanges.

A ses visiteurs du jour, le Président du CESEC, monsieur Yacouba KATILE a donné l’assurance par rapport à l’accompagnement de l’Assemblée consultative. Il n’a pas manqué de saluer les résultats auxquels les structures sont parvenues.

Baba Bourahima CISSE

CC/CESC

