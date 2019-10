Dans une lettre confidentielle dont nous avons pu procurer une copie, la Cour Constitutionnelle du Mali invite l’ancien président de la République, Alpha Oumar Konaré, à participer au Dialogue national inclusif initié par nos plus hautes autorités.

A l’entame, la Cour constitutionnelle a rappelé qu’en confiant sa destinée, en un moment de son histoire, au président Alpha, le peuple malien faisait de lui le digne héritier des héros de l’indépendance nationale, les sentinelles pour la sauvegarde de l’unité nationale et des acquis démocratiques. “Conscient de la responsabilité que vous avez assumée et de votre capacité à influer positivement sur la vie de la nation, le législateur ne vous a-t-il pas consacré un statut depuis 2012 ? Dès lors, la cessation de la fonction présidentielle ne met pas fin à votre devoir moral et patriotique de préserver les fondements de la République”, peut-lire dans la lettre. Et de poursuivre qu’aujourd’hui, les piliers de celle-ci sont fortement fragilisés par la crise multidimensionnelle qui prévaut.

A en croire la lettre, la Cour constitutionnelle du Mali, dans sa mission de régulation du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics, prescrite par l’article 85 de la Constitution, se doit d’attirer l’attention de l’ancien président Alpha Oumar Konaré sur la nécessité d’un sursaut national du peuple malien, avec au premier rang, les présidents qui ont eu la lourde et exaltante mission de présider à la destinée du Mali. “Les nombreux défis qui en découlent n’offrent aucune autre alternative que le dépassement de soi au profit de l’ensemble national. La Cour constitutionnelle du Mali n’est pas une juridiction figée, elle a pour rôle profond de créer les conditions d’une pacification des rapports socio-politiques”, mentionne le document.

Dans l’accomplissement de ses missions constitutionnelles, précise la lettre, la Cour constitutionnelle souhaite vivement la participation entière de l’ancien chef de l’Etat aux initiatives en cours pour la préservation de la cohésion et de l’unité nationale, le vivre ensemble qui a toujours caractérisé le Malien, pour l’ensemble national y compris les générations futures afin que vive le Mali éternel que nous ont légué nos illustres devanciers.

Boubacar PAÏTAO

