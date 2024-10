02 octobre 2024 : Voici l’intégralité du discours du général Mamadi Doumbouya

Guinéennes, Guinéens,

Chers compatriotes,

Ce 2 octobre, nous célébrons ensemble un moment historique : le 66e anniversaire de l’indépendance de notre chère patrie, la République de Guinée. C’est une occasion de fierté nationale, un moment de réflexion profonde sur le chemin parcouru et sur les défis encore à relever pour garantir un avenir prospère et harmonieux à notre peuple. Cette date ravive en nous une fierté patriotique intense. En tant qu’État souverain, elle nous rappelle aussi notre engagement de bâtir une Nation fraternelle, réconciliée et épanouie, reposant sur les valeurs cardinales de paix, d’unité et de cohésion nationale.

En ce jour mémorable, je rends un vibrant hommage aux acteurs et compagnons de l’indépendance de notre pays, ainsi qu’à toutes les personnalités politiques qui ont été à l’avant-garde du combat pour la liberté, l’autodétermination et la dignité des peuples d’Afrique. Je tiens également à saluer les Forces de Défense et de Sécurité pour les sacrifices qu’elles consentent chaque jour davantage pour la défense de notre intégrité territoriale et pour la valorisation de notre drapeau partout où elles sont appelées à servir pour préserver la paix dans le monde.

Cette année, le thème de la commémoration de notre indépendance : « S’inspirer du passé pour construire le futur ensemble : LA GUINÉENNE » rend hommage à la femme guinéenne. Elle est à l’honneur, car, depuis 1958, les femmes guinéennes sont en première ligne dans la conquête de notre souveraineté et dans la construction de notre État. Sans leur courage et leur détermination, la Guinée ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Pour notre pays, elles resteront toujours le phare et la référence. Leurs luttes passées inspireront les actions d’aujourd’hui et celles de demain. Ce 2 octobre 2024 est autant une célébration de notre indépendance que de la reconnaissance de leur rôle crucial dans l’édification de notre État. Leur détermination et leur engagement inébranlables continuent de marquer notre histoire et de tracer la voie pour les générations futures.

S’inspirer du passé pour construire le futur ensemble, c’est promouvoir leur accès aux ressources économiques, à l’éducation et aux formations professionnelles, afin de renforcer leur autonomie et leur contribution au développement économique du pays. C’est dans ce cadre, que nous avons créé, en 2023, par décret, l’Agence Nationale pour l’Autonomisation des Femmes. Nous avons également mis en place un Fonds d’Appui à l’Autonomisation et l’Entrepreneuriat des Femmes, destiné à financer des projets dirigés par des femmes et à leur fournir des microcrédits pour les aider à lancer ou développer leurs activités économiques.

Des programmes de formation et d’accompagnement ont été lancés pour soutenir les femmes entrepreneures. Ces programmes, assortis de financements pour les projets les plus prometteurs, leur offrent des compétences en gestion d’entreprise, en leadership et en développement de projets. Le gouvernement a également soutenu des projets de développement communautaire dirigés par des femmes, notamment la construction de marchés, de centres de formation et d’autres infrastructures qui bénéficient directement aux femmes et aux familles. En outre, le gouvernement a collaboré avec des organisations non gouvernementales et des agences internationales pour financer des programmes visant à améliorer la condition des femmes, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’autonomisation économique.

Ces différentes initiatives, qui seront poursuivies et renforcées, témoignent de notre engagement à améliorer les conditions de vie des femmes et à promouvoir leur participation active au développement économique et social du pays. Le gouvernement mettra un accent particulier sur l’éducation, la santé reproductive, l’éradication des violences basées sur le genre et l’autonomisation économique des femmes.

Guinéennes, Guinéens,

Chers compatriotes,

Nous célébrons cet événement dans la joie. Nous devons nous inspirer du passé pour construire le futur ensemble avec optimisme. Car, malgré les épreuves de ces dernières années, marquées par des évènements comme l’incendie du dépôt pétrolier de Kaloum et les inondations qui ont frappé la Guinée, ainsi que plusieurs autres pays de la sous-région, notre peuple a fait preuve d’une résilience exemplaire. Je voudrais réitérer mes condoléances à tous nos compatriotes qui ont perdu des proches lors de ces événements douloureux, mais aussi féliciter tous les Guinéens, vivant en Guinée et ceux établis à l’étranger, pour leur solidarité et leur patriotisme envers leurs frères et sœurs dans la douleur.

S’inspirer du passé pour construire le futur ensemble, c’est se rappeler la solidarité, le patriotisme et la détermination qui ont animé nos héros et héroïnes de l’indépendance et permis la conquête de notre souveraineté nationale et internationale, pour bâtir une Nation reconciliée avec elle-même. Aujourd’hui, notre responsabilité est de poursuivre l’œuvre de nos héros de l’Indépendance et d’en préserver l’héritage. C’est en s’inspirant de leur détermination et de leur amour pour notre Nation que nous devons bâtir une Guinée prospère, unie et résolument tournée vers l’avenir. La fête du 2 octobre est non seulement un moment de commémoration, mais aussi un rappel constant que notre liberté n’a pas de prix. Les jeunes générations doivent toujours se souvenir que leur responsabilité est de maintenir ce flambeau allumé, avec la même ardeur que ceux qui nous ont précédé.

S’inspirer du passé pour construire le futur ensemble, c’est également créer les conditions du vivre-ensemble. Nous ne pourrons pas construire une Guinée forte sans la réconciliation de toutes ses filles et de tous ses fils. Nous devons tourner la page des divisions et des querelles intestines pour bâtir ensemble un avenir commun. Comme nous nous y sommes engagés depuis le 5 septembre 2021, nous avons organisé les Assises Nationales et des Journées de Concertation sur l’ensemble du territoire national. Nous avons eu pour ambition de redonner espoir à chaque Guinéen, de construire des ponts entre les filles et fils du pays. Ces rencontres spécifiques avec les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les agriculteurs, les opérateurs économiques, les acteurs politiques et l’ensemble des corps constitués de l’État, ont permis d’apaiser et de faciliter les relations entre gouvernants et gouvernés, et d’enrichir nos réflexions en vue d’actions collectives fructueuses pour le développement économique, social, politique et culturel, dans la paix et la sérénité.

La mise en œuvre entamée des recommandations issues de ces assises et des différentes concertations nationales viendra, à terme, apporter davantage de vitalité à nos institutions et raffermir notre gouvernance dans tous les domaines. C’est en ce sens que nous avons œuvré pour le rétablissement dans leurs droits de 2000 ménages déguerpis dans la zone de Kaporo-rails et de Kipé 2 en favorisant l’acquisition d’un nouveau domaine où ils pourront se réinstaller. C’était l’une des recommandations des conclusions des Assises Nationales, mais c’était aussi un engagement personnel d’essuyer les larmes de ces compatriotes qui aspiraient à cette réhabilitation depuis 1998.

Cette foi dans les vertus du dialogue guide notre politique étrangère dans la promotion de la paix, tant au niveau sous-régional que continental et mondial. En ce sens, la Guinée réaffirme son attachement à l’intégration économique du continent, comme voie privilégiée pour réduire la vulnérabilité de nos États et entend œuvrer à la consolidation des institutions africaines. Elle reprend toute sa place dans le concert des Nations et continuera à jouer un rôle de premier plan dans les organisations internationales africaines.

Guinéennes, Guinéens,

Chers compatriotes,

Notre histoire est riche en enseignements, en défis et en espoirs dans notre marche vers la construction d’un développement équilibré. Les nombreuses perturbations liées aux difficultés économiques mondiale liées, entre autres, aux variations climatiques, ont profondément marqué l’évolution socio-économique de notre pays, affectant les secteurs vitaux, les revenus de nos exportations, ainsi que nos capacités d’investissement. Malgré ce contexte difficile, des acquis importants ont été réalisés grâce au dynamisme du monde rural, du secteur privé et des services publics.

Ces acquis se traduisent notamment par tous les travaux engagés et toutes initiatives prises depuis le 5 septembre 2021 pour maintenir les intérêts du pays au cœur du développement et garantir la redistribution équitable des ressources minières de la Guinée tout en favorisant les investissements étrangers. Les ressources minières de la Guinée doivent profiter à toutes les filles et à tous les fils du pays. Car, la Guinée appartient à tous ses enfants, et il est de notre devoir d’assurer que chacun trouve sa place dans cette grande marche vers la stabilité et la prospérité.

L’émergence du secteur minier, illustrée par le projet Simandou, constitue, à cet effet, un espoir réel pour une transformation positive de la structure économique de notre pays. Le développement des infrastructures pour ce projet a été une priorité stratégique. C’est le lieu de rendre hommage aux jeunes, aux femmes et aux anciens dont la détermination, le pragmatisme et la sagesse ont fortement contribué à ces performances. Simandou est le projet de l’espoir et de la prospérité qui va contribuer à améliorer considérablement le bien-être de la population. Le programme de développement socio-économique hautement stratégique bâti autour de ce projet, dénommé Simandou 2040, remplira un rôle moteur pour la prospérité future de la Guinée. Pour en tirer pleinement profit et réduire notre dépendance de l’exploitation minière, ce programme est conçu autour des axes suivants : l’agriculture, les industries alimentaires et le commerce, l’éducation et la culture, les infrastructures, le transport et les technologies, l’économie, les finances et les assurances, la santé et le bien-être.

Mais, dans un contexte international volatile, la bonne gestion de nos ressources publiques est un impératif pour le maintien des grands équilibres macroéconomiques et l’amélioration du climat des affaires. La qualité de notre gouvernance économique en vue de la Refondation de notre État renforce davantage la confiance de nos partenaires au développement, auxquels j’exprime ma reconnaissance pour la constance et l’efficacité de leur soutien.

La lutte contre la corruption, dans laquelle nous nous engageons plus que jamais, dans toutes les sphères de la vie économique, politique et sociale, est essentielle pour accroître l’efficacité des dépenses publiques et améliorer les performances de notre système économique. C’est pourquoi au niveau de la justice, nous avons pris des mesures fermes pour lutter contre la corruption. La justice doit être le socle sur lequel se fonde la confiance de notre peuple. Je réitère mon engagement inébranlable à défendre ce principe fondamental pour notre développement, malgré toutes les tentatives de chantage politique. Comme je l’ai toujours dit, dans la lutte contre la corruption, ma main ne tremblera jamais. L’application rigoureuse des recommandations formulées par les institutions et organes de contrôle économique renforcera l’efficacité de nos actions de développement.

Guinéennes, Guinéens,

Chers compatriotes,

Depuis notre arrivée, nous avons œuvré pour un renforcement significatif des services sociaux de base, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’accès à l’eau potable. La construction d’établissements sanitaires et la rénovation de centres de santé à travers tout le pays illustrent notre volonté d’apporter des soins de qualité aux populations, même dans les zones les plus reculées. Nous avons également entrepris de moderniser nos hôpitaux et d’assurer un accès aux soins universels. Ces efforts se poursuivront pour accroître l’offre de soins.

Le renforcement de l’accès à l’eau potable fait également partie de nos priorités. Des infrastructures hydrauliques ont été construites ou réhabilitées dans plusieurs localités afin d’améliorer l’approvisionnement en eau, un facteur essentiel pour le développement humain et économique. L’éducation, qui représente l’avenir de nos enfants, demeure également un pilier fondamental pour le développement de notre société. Nous avons investi massivement dans la construction de nouvelles écoles, l’amélioration des infrastructures existantes et la formation des enseignants. Nos efforts pour promouvoir l’éducation pour tous, sans distinction, sont désormais visibles dans chaque région. La promotion de la formation et de l’emploi des jeunes, sont des priorités absolues pour mon gouvernement, qui vient d’achever les recrutements dans la Fonction publique. Le gouvernement a aussi fait de la réhabilitation et de la construction des routes une priorité pour désenclaver les zones rurales et faciliter les échanges commerciaux à travers le pays.

Plusieurs projets de réhabilitation des axes routiers ont été lancés, notamment la réfection des grands axes routiers reliant Conakry aux principales villes de l’intérieur du pays, la construction de nouvelles routes et ponts pour améliorer l’accès aux zones minières et agricoles, contribuant ainsi à la croissance économique locale, et le lancement de programmes pour la maintenance et l’entretien des infrastructures existantes, limitant ainsi la dégradation rapide des routes. Nous continuerons à accentuer les efforts.

Dans le domaine du logement et de l’urbanisme, des actions significatives ont été entreprises par le lancement des projets de construction de logements sociaux dans plusieurs grandes villes, afin de répondre à la demande croissante de la population urbaine. Ces projets incluent le renforcement des infrastructures urbaines pour répondre à la croissance démographique et assurer des conditions de vie dignes pour les citoyens.

La valorisation du capital humain, levier principal du développement, se concrétisera par la mise en œuvre d’actions prioritaires en faveur du système éducatif, telles que la construction d’infrastructures scolaires et universitaires en particulier à travers le programme Simandou academie, ainsi que le renforcement des stratégies visant à réduire les disparités, notamment celles liées au genre. Nous poursuivrons également l’amélioration de la fourniture d’électricité tout en mettant un accent particulier sur les infrastructures routières, la construction et l’aménagement de pistes rurales et d’ouvrages d’art dans toutes les régions, autant d’impératifs pour consolider le processus de décentralisation.

Chers compatriotes,

Nous devons entretenir notre sens élevé de patriotisme et cultiver davantage la fraternité, la solidarité et le vivre-ensemble pour concrétiser notre ambition commune de bâtir une Guinée nouvelle. J’exprime ma profonde gratitude aux pays amis, aux partenaires techniques et financiers et à toutes les communautés étrangères, dont le soutien constant renforce notre mouvement déterminé vers le développement. Aux Guinéens vivant en Guinée et ceux établis à l’étranger, je renouvelle ma reconnaissance pour l’immense contribution à la construction de notre patrie. Je vous exhorte à rester mobilisés et engagés pour la réussite de cette refondation.

L’avenir de notre pays dépend de notre capacité à transformer les défis en opportunités. Je suis convaincu qu’avec l’appui de chacun d’entre vous, la Guinée brillera, non seulement comme le berceau de la liberté africaine, mais aussi comme un modèle de développement et de prospérité. Je suis convaincu que si nous restons unis, si nous faisons preuve de patience, de tolérance et de respect mutuel, notre Nation sortira renforcée de cette période. La Guinée que nous léguerons aux générations futures sera une Guinée de paix, de prospérité et de progrès. Ensemble, nous pouvons écrire cette nouvelle page de notre histoire.

Que cette fête de l’indépendance soit une occasion pour chacun d’entre nous de se rappeler les sacrifices consentis pour notre liberté. En l’honneur de ceux qui ont lutté pour notre souveraineté, et pour l’avenir de ceux qui porteront l’héritage de notre Nation, engageons-nous avec enthousiasme sur les vastes chantiers de l’édification d’une Guinée nouvelle, forte et épanouie. Je souhaite une bonne fête de l’indépendance à toutes et à tous en s’inspirant du passé pour construire le futur ensemble et faire rayonner la Guinée, notre paradis, terre de richesses et d’innovations.

Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens.

Vive la Guinée unie et prospère !

Je vous remercie.

