Burkina : 2024 sera l’aboutissement des grandes initiatives de développement

Ouagadougou, 31 déc. 2023 (AIB) – Dans son adresse de nouvel an dimanche 31 décembre 2023, le Président de la Transition, Ibrahim Traoré a réaffirmé son engagement à faire de 2024 une année d’opérationnalisation de plusieurs engagements pour le développement économique.

« En 2024 nous devons pouvoir approfondir et mettre réellement en œuvre tout ce que nous avons entamé notamment l’initiative présidentielle pour l’autosuffisance alimentaire et l’offensive agro-pastorale du Ministère de l’Agriculture ». a-t-il indiqué.

Ces deux grandes initiatives visent à relever le défi de l’autosuffisance alimentaire. « Les campagnes sèches sont en cours pour que nous puissions en 2024 nous approcher de l’autosuffisance alimentaire » a rassuré le Capitaine Traoré.

« J’invite le peuple burkinabé à se lancer partout où vous êtes dans la production pour que l’Etat puisse vous accompagner et que nous puissions relever ce défi ».

Le Président de la Transition est également revenu sur la relance de l’industrialisation et la nécessité de soutenir les « vaillants commerçants » qui se battent pour desservir nos villes et campagnes.

« L’APEC est déjà lancé. Il nous permettra d’avoir un certain nombre d’usines mais beaucoup d’initiatives sont à venir au cours de l’année 2024 ».

L’assainissement des centres urbains est également une préoccupation essentielle. C’est pourquoi, le Capitaine Traoré a appelé à la mobilisation des burkinabé autour de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire qui permettra d’assainir les villes et éviter les épidémies comme celle de la dengue.

« Il s’agira pour les populations de s’approprier cette initiative et de pouvoir se lancer dans l’assainissement et l’urbanisation et faire en sorte que nos cadres de vie soient encore plus agréables pour que certaines épidémies que nous avons connues ne puissent pas ressurgir. »

Le 11 décembre 2023 également, le Président de la Transition avait appelé les Burkinabé à s’approprier les grands chantiers de développement du pays afin de permettre au Burkina Faso d’être plus autonome et mieux affirmer sa souveraineté.

Agence d’Information du Burkina

ASO/ata

Source: https://www.aib.media/

Commentaires via Facebook :