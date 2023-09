Burkina Faso: le gouvernement annonce avoir déjoué une “tentative de coup d’État”

“À l’heure actuelle, des officiers et d’autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d’autres, activement recherchés”, indique un communiqué du porte-parole du gouvernement lu à la télévision nationale.

“Le Gouvernement salue l’action patriotique et le sens élevé du devoir des forces de défense et de sécurité qui ont permis de mettre un coup d’arrêt à cette entreprise. Il rend un vibrant hommage à l’ensemble du peuple et singulièrement à sa jeunesse pour son engagement historique à défendre la patrie et à la protéger contre tous ceux qui veulent nous faire entrer à reculons dans l’histoire”, poursuit le communiqué du porte-parole du gouvernement.