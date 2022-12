Une fois par an, Cuba lève la tête au-dessus de la clôture qui entoure l’arrière-cour de l’Amérique et appelle le monde à condamner son emprisonnement. Et, une fois par an, les États-Unis, malgré tous leurs grands discours sur l’ordre international et la démocratie, ignorent la parole de l’Assemblée générale des Nations Unies et continuent à affamer le peuple cubain.

Lors de trente votes consécutifs depuis 1992, l’Assemblée générale des Nations Unies a condamné à une écrasante majorité l’embargo américain contre Cuba.

L’année dernière, le vote contre les États-Unis était de 184 contre 2. Les États-Unis et Israël ont voté contre la levée de l’embargo et l’Ukraine, la Colombie et le Brésil se sont abstenus.

Cette année, le 3 novembre, la condamnation des États-Unis a été encore plus forte. Les États-Unis ont perdu l’un de leurs alliés abstentionnistes et ont été condamnés par le monde entier par un vote de 185 contre 2. Seul Israël a voté avec les États-Unis, et seuls l’Ukraine et le Brésil se sont abstenus.

William LeoGrande, professeur de gouvernement à l’American University et spécialiste de la politique étrangère américaine à l’égard de l’Amérique latine, m’a dit que « le récent vote des Nations Unies représente la répudiation la plus complète de l’embargo américain par la communauté mondiale depuis que la résolution annuelle a été introduite pour la première fois il y a 30 ans. »

Dans le monde entier, seul Israël a voté avec les États-Unis. « L’Ukraine, explique LeoGrande, s’est abstenue par déférence pour le soutien qu’elle reçoit de Washington dans sa guerre contre la Russie. »

Les changements dans les habitudes de vote du Brésil et de la Colombie sont des prévisions révélatrices des futures condamnations des États-Unis par l’ONU. En 2021, la Colombie s’est abstenue. Mais l’élection de Gustavo Petro à la présidence cette année a mis fin à une longue lignée de présidents qui ont juré fidélité aux États-Unis. La Colombie a longtemps été la clé de la projection américaine en Amérique latine. Biden a « dit à plusieurs reprises que la Colombie est la clé de voûte de la politique américaine en Amérique latine et dans les Caraïbes ». Il a qualifié la relation entre les deux nations de « partenariat essentiel dont nous avons besoin dans cet hémisphère » et la Colombie de « pivot… de tout l’hémisphère. »

Lors du vote de l’Assemblée générale de cette année, la Colombie de Petro a perdu la tête et a voté contre les États-Unis. Un mois plus tôt, en octobre, Petro a demandé au secrétaire d’État américain Antony Blinken de « retirer Cuba de la liste des États qui parrainent le terrorisme. »

Petro a également renvoyé l’ambassadeur de Colombie au Venezuela, respectant ainsi sa promesse électorale de rétablir pleinement les relations diplomatiques avec le Venezuela. Petro et le président du Venezuela, Maduro, ont récemment discuté du renforcement de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes, dont Cuba est membre.

En 2019, le Brésil, sous la direction de Jair Bolsonaro, est devenu le premier pays d’Amérique latine à voter avec les États-Unis et contre la condamnation de l’embargo. La rupture avec le consensus latino-américain semblait être le produit de la volonté calculée de Bolsonaro d’améliorer les relations avec Donald Trump et les États-Unis. LeoGrande a qualifié l’abstention brésilienne de cette année de « tir idéologique d’adieu de Bolsanaro. » Ce sera le dernier du Brésil.

Avec la récente élection de Lula da Silva à la présidence du Brésil, le Brésil reviendra à une politique visant à s’affranchir de l’hégémonie américaine dans la région et à mettre l’accent sur l’intégration régionale. Celso Amorim, ministre des Affaires étrangères de Lula lors de son premier mandat de président et son actuel conseiller en politique étrangère, affirme que l’intégration latino-américaine reste cruciale pour la politique étrangère de Lula.

Les élections de Gustavo Petro en Colombie et de Lula da Silva au Brésil laissent présager une répudiation et un isolement encore plus forts des États-Unis lors des futurs votes de l’Assemblée générale condamnant l’embargo.

Bien que généralement attribuée à Kennedy, la genèse de l’embargo américain sur Cuba remonte à l’administration Eisenhower. Le 25 janvier 1960, le président Eisenhower suggère que la marine américaine mette Cuba en « quarantaine ». « S’ils ont faim, fulmine le président, ils mettront Castro dehors ». Son ambassadeur à Cuba, Philip W. Bonsal, l’a réprimandé avec un rappel moral : « Nous ne devrions pas punir le peuple cubain tout entier pour les actes d’un seul homme anormal. »

Moins d’un an plus tard, cette retenue morale s’était désintégrée. En octobre, les États-Unis interdisent les exportations vers Cuba, à l’exception de la nourriture et des médicaments, semant ainsi la graine de l’embargo qui frappe Cuba jusqu’à ce jour. En février 1962, Kennedy arrose cette graine et soumet le peuple cubain à un embargo économique total. Avec une cruauté croissante, en janvier 1964, Johnson a décidé d’inclure la nourriture et les médicaments dans l’embargo. En 2018, cet embargo a coûté 130 milliards de dollars à Cuba, selon l’ONU.

Bien que, faisant campagne pour être président en mars 2020, Biden ait promis qu’il « inverserait rapidement les politiques ratées de Trump qui ont infligé des dommages au peuple cubain et n’ont rien fait pour faire progresser la démocratie et les droits humains », il ne l’a pas fait.

Le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez a déclaré que les quatorze premiers mois de l’administration Biden ont coûté à Cuba 6,35 milliards de dollars, soit plus de 15 millions de dollars par jour. Cette année, s’exprimant devant l’Assemblée générale, il a qualifié l’embargo « d’acte délibéré de guerre économique dans le but d’empêcher les revenus financiers du pays, de détruire la capacité du gouvernement à répondre aux besoins de la population, de provoquer l’effondrement de l’économie et de créer une situation d’ingouvernabilité ». Il s’est demandé à haute voix : « A quoi ressemblerait Cuba aujourd’hui, s’il avait eu ces ressources ? »

Les États-Unis ont étranglé le peuple cubain pendant soixante ans afin de maintenir leur hégémonie dans leur arrière-cour et d’étouffer les formes alternatives de gouvernement. Mais ils continuent aussi, m’a dit LeoGrande, « à s’opposer à la résolution annuelle en partie par inertie – une politique une fois en place a tendance à rester en place. » Le cynisme électoral joue également un rôle. LeoGrande a déclaré que la politique de Biden est également menée « en partie parce que s’abstenir, comme l’a fait l’administration Obama en 2016, serait dénoncé par les Républicains de Floride, traitant Biden de mou face au communisme à la veille des élections de mi-mandat. »

Les votes de l’Assemblée générale de l’ONU ne sont pas juridiquement contraignants. Mais les États-Unis ont récemment insisté, dans d’autres contextes, sur le fait que les votes reflètent l’opinion mondiale et ont un poids moral et démocratique. Si c’est vrai, alors les États-Unis ont la responsabilité morale et démocratique de suivre l’ordre international qu’ils prétendent défendre et de mettre fin à l’embargo sur Cuba.

Ted Snider est titulaire d’un diplôme supérieur en philosophie et il analyse les tendances de la politique étrangère et l’histoire des États-Unis.

Source : Anti War, Ted Snider, 21-11-2022

Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

