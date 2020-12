On le sait : une nouvelle variante du Sars-CoV-2 a été détectée au Royaume-Uni ces derniers jours. Pour lutter contre la propagation rapide de la Covid-19 “alimentée par cette nouvelle variante du virus”, les habitants de Londres et du sud-est de l’Angleterre ont dû se reconfiner ce 20 décembre, à quelques jours de Noël. Selon le ministre de la Santé britannique, Matt Hancock, ce reconfinement, mis en place à cause de cette variante du virus “hors de contrôle”, pourrait durer jusqu’au déploiement d’un vaccin.

Cette nouvelle variante de la Covid-19 est-elle plus contagieuse ?

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) “des signes préliminaires” montrent que “la variante pourrait être plus contagieuse”. Selon “des informations préliminaires” également, la souche “pourrait aussi affecter l’efficacité de certaines méthodes de diagnostic”.

Lors d’une conférence de presse, ce 19 décembre, le Premier ministre britannique Boris Johnson a également affirmé que cette souche du virus se transmet “bien plus facilement”. Il a déclaré que, selon les premières données, cette variante est “jusqu’à 70% plus contagieuse” que la précédente souche. Cependant, Boris Johnson se veut rassurant et a ajouté que “rien n’indique qu’il est plus mortel ou qu’il cause une forme plus sévère de la maladie”.

“Ces variantes, qui peuvent apparaître, ne sont pas plus dangereuses. Elles permettent peut-être au virus de passer plus facilement d’un individu à un autre, mais cela n’a pas de conséquences sur les liens cliniques ou la dangerosité de la maladie”, a précisé Olivier Schwartz, professeur de l’Institut Pasteur, dans le 13 Heures de France 2.

Cette souche a-t-elle un impact sur le vaccin contre la Covid-19 ?

Selon les experts de l’Union européenne, cette nouvelle variante du virus “n’a pas d’impact sur les vaccins” contre la Covid-19, qui seraient “tout aussi efficaces”. Boris Johnson a aussi précisé durant sa conférence de presse que rien n’indique que cette souche “réduit l’efficacité des vaccins“. “Rien n’indique pour le moment que cette nouvelle souche cause un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les traitements, mais des travaux urgents sont en cours pour confirmer cela”, a signalé Chris Whitty, médecin-chef d’Angleterre.

Covid-19 : cette nouvelle souche circule-t-elle dans d’autres pays ?

L’OMS a indiqué ce 20 décembre que cette variante de la Covid-19 a aussi été identifiée “en petits nombres” aux Pays-Bas, au Danemark et en Australie. Cette souche se propagerait également en Italie. Les autorités sanitaires italiennes ont affirmé qu’un premier cas a été découvert par l’hôpital militaire Celio de Rome. L’Afrique du Sud serait aussi confrontée à cette variante du virus. La détection de ces autres cas a incité l’OMS à appeler ses membres, ce 20 décembre, à “renforcer leurs contrôles” et à améliorer leurs capacités d’identification de la souche.

Comment réagissent les pays européens face à cette nouvelle variante de la Covid-19 ?

Plusieurs pays européens ont pris des mesures strictes pour limiter la propagation de cette souche. C’est le cas de la France, des Pays-Bas, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Irlande, l’Autriche et de la Belgique qui ont suspendu les vols commerciaux et les trains en provenance du Royaume-Uni. Cette restriction est mise en place pendant quelques jours afin d’évaluer le risque constitué par la variante du virus.

Les 27 membres de l’Union européenne se sont réunis ce 21 décembre à Bruxelles pour coordonner une réponse à cette souche de la Covid-19. Les représentants des États membres devraient discuter des “mesures qu’ils comptent appliquer dans les prochaines heures”, comme les tests PCR obligatoires pour les voyageurs qui arrivent du Royaume Uni ou les interdictions de vols.

Covid-19 : qu’en est-il des pays hors de l’Union européenne ?

Les voisins européens ne sont pas les seuls à avoir suspendu leurs liaisons avec la Grande-Bretagne. Le Canada, l’Argentine, le Chili et la Colombie ont également suspendu les vols qui arrivent du Royaume-Uni. Le Koweït, l’Iran, la Suisse, le Salvador on fait de même. Le gouvernement israélien a aussi interrompu les vols en provenance de l’Afrique du Sud. L’Arabie Saoudite, a, quant à elle, décidé de suspendre tous les vols internationaux et les entrées par voie terrestre ou par ses ports.

Source: https://www.ouest-france.fr/