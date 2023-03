De la Maison Blanche à la prison? Quatre questions sur l’inculpation historique de Donald Trump

La nature des allégations – plus de 30, selon CNN – va de la falsification de documents d’entreprise à la violation des lois sur le financement des campagnes électorales. La combinaison de ces éléments et le fait que l’accusé soit un ancien président constituent un “terrain inconnu” pour les procureurs de New York – ce qui pourrait jouer en faveur de Donald Trump, ajoute encore le New York Times.