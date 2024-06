D’après la Sous-secrétaire américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l’Homme, Uzra Zeya, il y a plusieurs raisons de s’inquiéter au regard des chiffres sur les incidents violents liés au terrorisme contre des civils qui ont augmenté de 46 % au Mali, au Burkina Faso et au Niger depuis 2021.

La Sous-secrétaire Zeya a animé un point de presse numérique le 14 juin dernier, avec les membres du Centre régional des médias pour l’Afrique du Département d’État américain. La conférencière a partagé ses observations faites sur son voyage au Sénégal et en Guinée du 10 au 13 juin 2024. Elle a échangé sur ses rencontres avec les hauts responsables gouvernementaux et des dirigeants de la société civile sur la démocratie, la justice et les droits de l’homme, ainsi que sur les priorités régionales en matière de sécurité civile.

La Sous-secrétaire Zeya affirme que son pays a constaté une augmentation de l’activité des organisations extrémistes violentes dans ou à proximité des États côtiers d’Afrique. “C’est pourquoi nous sommes également très attentifs à la dimension humanitaire de ces menaces”, dit-elle. Selon elle, d’ici la fin de l’année, au moins 50 millions de personnes seront déplacées de force en Afrique subsaharienne et seront confrontées à des difficultés extrêmes.

Toutefois, la Sous-secrétaire a fait savoir que les États-Unis travaillent par l’intermédiaire de partenaires humanitaires opérant dans pratiquement tous les pays du continent africain pour fournir des services tels que la protection, les soins de santé, les abris, l’eau, l’assainissement, les services de santé mentale et l’éducation à travers leurs programmes. Au cours de l’exercice 2023, par l’intermédiaire du bureau des populations, des réfugiés et des migrations du Département d’État, les États-Unis ont fourni près de 1,2 milliard de dollars en aide humanitaire sur le continent africain. “Nous travaillons donc avec la communauté internationale et appelons les autres partenaires à intensifier leur soutien à mesure que de nouvelles crises émergent et que la menace du terrorisme et de l’extrémisme persiste. Les millions de personnes touchées par cette violence méritent la paix, c’est pourquoi nous exhortons toutes les nations à travailler ensemble avec nous pour faire face à cette menace commune“, a conclu le Sous-secrétaire Zeya.

Ibrahima Ndiaye

