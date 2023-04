Des représentants de la jeunesse africaine apprécient hautement le 7e Festival de la Jeunesse Chine-Afrique

Lors du Festival de la Jeunesse Chine-Afrique, près de 50 jeunes Africains se sont immergés dans une série de visites et d’expériences culturelles et ils ont tous beaucoup appris. Lors des interviews accordées à CGTN Français, des jeunes invités africains ont déclaré que cet événement était significatif, les échanges étaient profonds, car cet événement avait permis aux jeunes Africains d’en apprendre davantage sur la longue histoire et la culture traditionnelle de la Chine. Ils se sont également réjouis de l’approfondissement de la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et l’Afrique. #JeunesseChineAfrique2023

Source: https://amsp.link/

