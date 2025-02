Indépendance •A ses alliés européens d’extrême droite, la cheffe de file des députés RN a affirmé que la France n’est pas « assujettie » aux Etats-Unis

Marine Le Pen ne compte pas devenir une groupie de Donald Trump et elle tient surtout à le faire savoir. Dans cette optique, elle a entendu se démarquer, samedi à Madrid, de ses alliés européens vis-à-vis du locataire de la Maison-Blanche.

« La France ne peut pas être la fille des États-Unis, parce qu’elle en est déjà la mère », a-t-elle expliqué, en référence au rôle décisif joué par le marquis de La Fayette dans la guerre d’indépendance américaine. « Les nations doivent parler entre elles (et) créer à nouveau des relations bilatérales », a-t-elle insisté en marge d’un congrès à Madrid du groupe parlementaire d’extrême droite Patriotes pour l’Europe.

Une « invitation » plutôt qu’un « alignement »

Entourée des leaders des partis nationaux européens avec lesquels siègent les eurodéputés RN à Strasbourg au sein de ce groupe, Marine Le Pen a considéré que la victoire de Donald Trump ne doit pas être « interprétée comme un appel à un alignement », mais « une invitation à suivre ce mouvement de renaissance qui surgit dans de nombreux points de l’Occident ».

L’entourage de la triple candidate malheureuse à la présidentielle française avait en outre fait part de ses réserves ces derniers jours quant au slogan du congrès, « Make Europe Great Again » (Rendre à l’Europe sa grandeur), calqué sur la formule « Make America Great Again » de Donald Trump, un parallèle jugé « grotesque ».

Un président dur à « comprendre »

« Je crois que la puissance de l’Europe tient dans la puissance de ses nations », a commenté Marine Le Pen dans la capitale espagnole, en faisant valoir que « ce défi de puissance est une exhortation à une existence dans le monde qui vient, dans l’histoire qui s’écrit ». « Dans ce contexte nouveau, nous, nationaux d’Europe, sommes les seuls à pouvoir parler à la nouvelle administration Trump », a-t-elle ajouté.

Notre dossier sur les Etats-Unis

Interrogée sur l’idée formulée cette semaine par le président américain d’une prise de contrôle de Gaza par Washington afin de la reconstruire et d’en faire la « Côte d’Azur du Moyen-Orient », Marine Le Pen a indiqué qu’elle n’avait « même pas réussi à comprendre quel était en réalité l’objectif » de cette déclaration. « Je vais attendre d’en savoir un peu plus. Donald Trump, il est très américain, moi je suis française. Et parfois, il lance des grandes déclarations et on ne sait pas trop ce qu’il y a derrière », a-t-elle ajouté.

Source: https://www.20minutes.fr/

Commentaires via Facebook :