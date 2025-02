Le président américain a déclaré qu’il n’excluait pas de déployer des troupes américaines pour soutenir la reconstruction de la bande de Gaza.

Donald Trump affirme vouloir que les États-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza et la réaménagent après avoir réinstallé les Palestiniens dans d’autres pays.

“Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza, et nous ferons du bon travail avec elle. Nous en serons les propriétaires et nous serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses non explosées et des autres armes qui se trouvent sur le site”, a déclaré le président américain lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Il a ajouté que les États-Unis s’emploieraient à développer économiquement la région après avoir nettoyé les bâtiments détruits.

“Je ne pense pas que les gens devraient y retourner”, a déclaré Donald Trump. “On ne peut pas vivre à Gaza en ce moment. Je pense que nous avons besoin d’un autre endroit. Je pense qu’il faut un endroit qui rende les gens heureux”.

Les déclarations de Donald Trump interviennent alors que lui et ses principaux conseillers estiment que le calendrier de trois à cinq ans pour la reconstruction du territoire déchiré par la guerre, tel qu’il est défini dans l’accord de trêve temporaire, n’est pas viable.

“Si l’on regarde ce qui s’est passé au fil des décennies, on constate qu’il n’y a que des morts à Gaza”, a ajouté Donald Trump. “Cela fait des années que cela se produit. Il n’y a que des morts. Si nous pouvons obtenir une belle zone pour réinstaller les gens, de façon permanente, dans de belles maisons où ils peuvent être heureux et ne pas se faire tirer dessus, ne pas se faire tuer et ne pas se faire poignarder à mort comme ce qui se passe à Gaza”.

L’Égypte et la Jordanie, ainsi que d’autres pays arabes, ont catégoriquement rejeté les appels du président américain à réinstaller les 2,3 millions de Palestiniens du territoire pendant la reconstruction d’après-guerre.

Mais de hauts responsables de l’administration continuent de plaider en faveur de la relocalisation des Palestiniens pour des raisons humanitaires.

“Pour moi, il est injuste d’expliquer aux Palestiniens qu’ils seront peut-être de retour dans cinq ans”, a déclaré à la presse Steve Witkoff, l’envoyé de Donald Trump au Proche-Orient. “C’est tout simplement absurde.”

L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, l’Autorité palestinienne et la Ligue arabe se sont joints à l’Égypte et à la Jordanie pour rejeter les plans visant à déplacer les Palestiniens hors de leurs territoires à Gaza et en Cisjordanie occupée.

Pourtant, Donald Trump insiste sur le fait qu’il peut persuader l’Égypte et la Jordanie d’accepter les Palestiniens déplacés en raison de l’aide importante que les États-Unis fournissent au Caire et à Amman. Les membres de la droite dure du gouvernement de Benjamin Netanyahu se sont ralliés à l’appel en faveur du déplacement des Palestiniens hors de la bande de Gaza.

Il s’agit du premier voyage de Benjamin Netanyahu en dehors d’Israël depuis que la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre lui, son ancien ministre de la Défense et le chef militaire tué du Hamas, les accusant de crimes contre l’humanité pendant la guerre à Gaza. Les États-Unis ne reconnaissent pas l’autorité de la CPI sur leurs citoyens ou leur territoire.

Le Premier ministre israélien devrait également profiter de sa visite pour faire pression sur Donald Trump afin qu’il prenne des mesures décisives à l’égard de l’Iran. Téhéran a subi une série de revers militaires. Les forces israéliennes ont considérablement affaibli le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban.

Avant sa rencontre avec Benjamin Netanyahou, Donald Trump a signé un décret visant à accroître la pression économique sur l’Iran.

