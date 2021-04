Emmanuel Macron répond à un tweet de Selena Gomez au sujet des vaccins

Interpellé par Selena Gomez sur Twitter au sujet d’une répartition égale des vaccins contre le coronavirus dans le monde, Emmanuel Macron n’a pas hésité à lui répondre directement sur le réseau social. D’autres dirigeants, également mentionnés par la chanteuse, ont répondu à cette dernière.

Depuis le début de la crise sanitaire, les stars s’engagent sur différents sujets comme le port du masque ou encore la vaccination. Selena Gomez, elle, a décidé de lutter pour une répartition égale des vaccins dans le monde. La jeune chanteuse va donc organiser un concert caritatif pour récolter des fonds pour un meilleur accès à la vaccination dans les pays les plus défavorisés. Dans le cadre de cet événement, elle a interpellé plusieurs dirigeants sur Twitter, dont Emmanuel Macron.

“S’il vous plaît, rejoignez-moi et envoyez un message au président français Emmanuel Macron ainsi qu’à d’autres dirigeants du G7 pour leur demander de fournir des fonds et des doses, afin d’aider chacun dans le monde pour combattre l’épidémie”, a tweeté Selena Gomez.

Les dirigeants s’engagent

Le président de la République n’a pas mis beaucoup de temps à lui répondre. “Chère Selena Gomez, merci de porter ce message crucial auprès de tous les dirigeants. La France a déjà commencé à envoyer ses premières doses de vaccin en Afrique par le biais du système Covax, et ce n’est que le début. Merci de partager le mot! Tenons-nous aux côtés de ceux qui ont moins. Dès maintenant”, a-t-il écrit.

D’autres dirigeants ont répondu à l’appel de la star américaine sur Twitter. Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol, lui a écrit: “L’Espagne est engagée pour un accès égal et équitable des vaccins. Cette semaine, j’ai annoncé que nous rendrons 7.5 millions de doses disponibles pour l’Amérique latine et les Caraïbes pour cette année. Ensemble seulement, nous réussirons.”

