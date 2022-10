L’offre de la Turquie de servir de médiateur dans les pourparlers entre la Russie et l’Ukraine et les puissances occidentales est également sur la table, selon les médias locaux. La Turquie, membre de l’OTAN, s’est positionnée comme un intermédiaire entre l’Ukraine et la Russie depuis que Moscou a envahi son voisin en février. Plus tôt cette semaine, Ankara a averti que la Russie et l’Ukraine s’éloignaient d’une solution diplomatique, rendant encore plus compliquée l’issue d’une guerre prolongée.