François Bayrou est le nouveau Premier ministre nommé par Emmanuel Macron

Après des jours d’hésitations et de tergiversations, l’Élysée annonce que François Bayrou succède à Michel Barnier, avec la lourde tâche de former un gouvernement stable.

POLITIQUE – Un nom, enfin un nom. Après une semaine de pronostics plus ou moins avisés et de tergiversations plus ou moins maîtrisées, François Bayrou a été nommé Premier ministre ce vendredi 13 décembre, annonce un communiqué de l’Elysée. Les dernières heures auront été interminables pour le microcosme politique, suspendu à un mot ou un geste du président qui, parti jeudi en Pologne, n’avait rien laissé transparaître. Le délai de 48 heures, fixé mardi par le chef de l’État, n’aura finalement pas été tenu.

François Bayrou, patron du MoDem et macroniste historique, aura la lourde tâche de succéder à Michel Barnier et de former un gouvernement au plus vite. En faisant tout pour ne pas subir le même sort que son prédécesseur, renversé par une motion de censure. Le pourra-t-il ? Avec qui gouvernera-t-il ? Sur quelle base ? Plus de questions que de réponses accompagnent en tout cas sa nomination. Car pour le nouveau Premier ministre, le plus dur commence.

Les derniers jours auront été chaotiques pour Emmanuel Macron, obligé de consulter à tout-va pour trouver une issue au blocage. Le chef de l’État a reçu séparément les socialistes, les écologistes, les communistes et les représentants du « socle commun », avant d’organiser une grande réunion le 10 décembre, à laquelle les mêmes étaient invités à discuter des possibilités a minima d’un accord de non-censure, et a maxima d’une coalition gouvernementale.

L’opération ne s’était pas franchement conclue sur une réussite, chacun repartant avec la sensation d’être le seul à tendre la main et beaucoup refusant de s’allier à des opposants politiques.

Source: https://www.huffingtonpost.fr/

Commentaires via Facebook :