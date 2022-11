– Une requête légitime pour la 8ème puissance économique mondiale, estime le président en exercice de l’UA

Le président sénégalais Macky Sall a réitéré mardi son appel en direction des dirigeants du G 20 pour un statut de membre permanent à l’Afrique au sein de cette structure regroupant les 19 pays les plus industrialisés du monde et l’UE.

Le président sénégalais s’est exprimé à l’occasion du sommet du G20 (15 au 16 novembre) qui se tient à Bali, en Indonésie, en qualité d’invité.

« Je voudrais souligner que dans ce renouveau du multilatéralisme auquel nous nous sommes engagé à Bali, l’Afrique reste un partenaire incontournable sur la scène internationale. Elle est la 8ème puissance économique par son PIB, possède plus de 60 % des terres arables avec une population estimée à près de 2,5 milliards d’ici 2050 », a souligné Sall.

« Elle peut par conséquent nourrir une juste ambition d’être intégrée comme un membre permanent au Forum du G20 et j’aimerai inviter mes pairs à y procéder », a-ainsi estimé le président en exercice de l’UA qui participait à la session 1 du Sommet portant sur ‘’Sécurité Alimentaire et Énergie ‘’.

Sall a en outre plaidé pour doter l’Afrique de moyens pour résoudre les problèmes d’insécurité alimentaire et d’énergie.

« Nos économies sont plus vulnérables parce que trop dépendantes de l’extérieur. En même temps nous n’avons pas assez d’espace budgétaire pour amortir ces chocs », a-t-il souligné.

« L’urgence d’une augmentation croissante des risques de famine auxquels sont exposées plus de 2,2 millions de personnes dans le Sahel nous recommande de rétablir en priorité les chaînes mondiales d’approvisionnement alimentaires afin de les rendre plus durables, justes, inclusives et résilientes », a-t-il ajouté évoquant la nécessité de la réallocation des droits de tirages spéciaux non-utilisés et un assouplissement de leurs conditions d’éligibilité pour mieux accompagner les efforts africains.

« Le paradoxe d’une Afrique aux immenses potentialités agricoles, forestières et hydriques, souvent confrontée à des pénuries alimentaires doit être résolu », a-t-il insisté.

S’agissant de la question énergétique, Sall a souligné l’attachement de l’Afrique au respect des accords de Paris tout en rappelant l’urgence de la transformation des systèmes énergétiques de manière à garantir des transitions énergétiques propres, durables, abordables et inclusives.

« Renoncer à l’exploitation de nos ressources naturelles alors que l’électricité reste encore un bien de luxe aussi bien pour les population s que pour nos entreprises en raison de son cout élevé c’est restreindre nos potentiels d’industrialisation », a fait savoir le président de l’UA.

Il a ainsi exhorté la communauté internationale à tenir compte des priorités plurielles des différentes nations africaines dans l’ambition d’une transition énergétique mondiale en ligne avec l’accord de Paris.

« L’Afrique reste ouverte au choix d’une économie décarbonée mais cela passe par le transfert de technologies et l’investissement dans le renouvelable », a-t-il assuré.

Le 17ème sommet des chefs d’état et de gouvernement du G20 porte sur le thème ‘’ se redresser ensemble, se redresser plus fort’’.

AA/ Dakar/ Alioune Ndiaye

Source: aa.com

