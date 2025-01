L’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, s’inquiète du stock de la dette publique de la Côte d’Ivoire, estimée à 56% du Produit intérieur brut (PIB) du pays.

Le président du PPA-CI (opposition), Laurent Gbagbo, a fait savoir que s’il était élu, à l’issue de l’élection présidentielle d’octobre 2025, il s’attaquerait au « problème de la dette qui a (d’ailleurs) été prise par de grands économistes ».

« Quand je parle de la digba (grosse, langage familier) dette de la Côte d’Ivoire, il y en a qui disent que les Etats-Unis sont trop endettés », a dit Laurent Gbagbo, lors d’une rencontre avec les habitants d’Adjamé-village, dans le Nord d’Abidjan.

La dette publique de la Côte d’Ivoire qui était de 6 000 milliards de FCFA en 2011 au sortir de la grave crise post-électorale ivoirienne, a atteint 28 944,7 milliards FCFA en 2024 et devrait s’établir à 34 656,7 milliards de FCFA début 2025.

Pour Laurent Gbagbo, « si les Etats-Unis doivent à une banque ou à un État, qui va venir leur tordre le coup ou le bras pour leur dire donne-nous notre argent? Personne, mais nous (pays en développement), tout le monde peut tomber sur nous, et il n’y a rien ».

« Ils sont assis sur nous et ils peuvent fumer un cigare, c’est pourquoi en politique plus que partout, comparaison n’est pas raison. La Côte d’Ivoire ce n’est pas les Etats-Unis », a martelé l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, dans une allocution.

« Je vous dis qu’on cherche un président de la République pour la Côte d’Ivoire, on ne cherche pas un économiste, c’est tout. Pour être président de la République, la première qualité et compétence, il faut aimer son pays et nous aimons notre pays et c’est pourquoi nous allons nous battre », a-t-il lancé.

Dans le cadre de son budget 2025, l’Etat de Côte d’Ivoire « projette contracter 5 700 milliards de Fcfa de prêts » sur le marché financier, des emprunts qui devraient servir à rembourser 4 121 milliards Fcfa durant l’année en cours.

« L’activité économique est restée robuste, avec un taux de croissance du PIB de 6,1% en 2024, contre 4,2% au niveau de la CEDEAO. Il sera d’environ 7% en 2025 », a déclaré Alassane Ouattara, dans son message du nouvel an, à la veille de l’année 2025.

Selon Alassane Ouattara, l’endettement de la Côte d’Ivoire « demeure modéré » avec « un stock de la dette établi à 56% du PIB, contre un seuil communautaire de 70% dans la zone de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ».

Le budget de l’Etat ivoirien pour l’année 2025 s’élève à 15 339,2 milliards de FCFA, soit une progression de 11,8% par rapport à l’exercice précédent, quand il était établi à 13 720,7 milliards de FCFA.

AP/Sf/APA

apanews

Commentaires via Facebook :