Guinée: Alpha CONDÉ conduit au camp Makombo par les mutins, ce qui s’est réellement passé au palais présidentiel ?

Tirs à l’arme lourde ce dimanche matin aux environs du palais présidentiel. Selon des sources sécuritaires parvenues à Confidentiel Afrique, des officiers des forces spéciales avaient pris le palais Sékoutoureya pour cible. Aux dernières nouvelles, le Président Alpha Conde est entre les mains des hommes du colonel Mamadi Doumbouya et serait acheminé vers le QG du camp Makombo. Détails exclusifs

Le Colonel Mamadi Doumbya, un ancien légionnaire de l’armée française est le nouvel homme fort de Conakry. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, c’est lui qui a pris la tête du peloton des opérations de déposer du pouvoir le Président Alpha Condé (83 ans), a la tête du pays depuis 2010.

Le chef des mutins avait été arrêté depuis un mois et transféré au camp dubreka. Son arrestation avait fait grincer des dents au sommet de l’armée guinéenne et braquer certains jeunes officiers contre le ministre de La Défense Mamadi Diané et l’entourage immédiat du clan présidentiel.

L’affaire n’avait choqué personne au palais de Conakry. Selon des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique, de jeunes officiers qui lui vouent respect et qu’il a formés sont allés le libérer hier soir samedi et ils l’ont mis devant pour nettoyer le reste. Une forte résistance a eu lieu de 11-12 h au camp présidentiel avant que Alpha ne soit lâché par sa garde rapprochée et les tireurs commandos du palais.

Les dès sont pipés pour celui qui a dirigé la Guinée avec une main de fer, en embastillant dans classe politique oppositionnelle, sa société civile. L’économie est au trépas et les régies financières de l’État asséchées depuis la réélection du président Alpha Condé, suite au forcing de son troisième mandat, qui a engendré plus d’une cinquante de morts. Alassane Ouattara dès le début de la mutinerie ce matin avait pris l’option d’affréter un hélicoptère sur Conakry pour venir chercher son ami Alpha Conde.

Cette mutinerie intervient quatre jours après le retour du Président Alpha CONDE de ses vacances estivales effectuées sur l’île paradisiaque de la moelle en Italie, un domaine appartenant au milliardaire éthiopien d’origine juive. Confidentiel Afrique avait révélé d’ailleurs ce vendredi dans son édition électronique les destinations favorites de nos Chefs d’État africains durant leurs vacances estivales.

Par Ismael AIDARA (Confidentiel Afrique)

