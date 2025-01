Ingérence politique? La réponse cinglante d’Elon Musk à Macron

Elon Musk n’a pas tardé à réagir aux accusations d’ingérence politique formulées par Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Ces derniers jours, le patron de X, Tesla et SpaceX a ciblé dans une série de tweets Keir Starmer, coupable selon lui d’avoir failli à sa tâche lorsque le Premier ministre travailliste était encore à la tête du parquet en Angleterre. Une vaste affaire de viols et d’exploitation sexuelle de plus de 1.500 mineures et jeunes filles dans le nord du pays dont les autorités ne semblent pas avoir pris la mesure. Par ailleurs, Elon Musk a également encouragé un changement de leadership au sein du parti d’extrême droite de Nigel Farage, Reform UK, et la libération de l’activiste Tommy Robinson. En août, le milliardaire avait déjà déclaré, en marge des émeutes anti-immigration, qu’une “guerre civile était inévitable” au Royaume-Uni.

“Mensonge et désinformation”

Ce lundi 6 janvier, Keir Starmer a accusé, sans le nommer, Elon Musk de propager “mensonges et désinformation”: “Ceux qui propagent mensonges et désinformation (…) ne s’intéressent pas aux victimes. Ils s’intéressent à eux-mêmes”, a déclaré le Premier ministre britannique lors d’une conférence de presse. Londres a reçu le soutien de Paris dans la foulée et Emmanuel Macron a, à son tour, ciblé le patron de X: “Voilà dix ans, si on nous avait dit que le propriétaire d’un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne? Qui l’aurait imaginé?”, a lancé le président lors d’une allocution devant les ambassadeurs français.

Piqûre de rappel

Elon Musk avait déjà qualifié les propos de Londres d’“insensés” et jugé “méprisable” l’attitude de Keir Starmer. Il répond cette fois à Emmanuel Macron. Ingérence? “Oh, comme ce jour où Keir Starmer a traité Donald Trump de raciste* et dit que le gouvernement britannique devait tout faire pour l’arrêter? Ou quand Keir Starmer a envoyé des membres du Parti travailliste britannique faire campagne aux États-Unis contre le président Trump cette année?”, a-t-il rappelé.

Interdire X en Europe ?

Ce mercredi, le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, a appelé la Commission européenne à agir avec “la plus grande fermeté” contre les ingérences d’Elon Musk dans le débat public européen. Sur France inter, le ministre a notamment évoqué l’hypothèse d’une suspension de la plateforme sur le territoire de l’Union européenne: “C’est prévu dans nos lois”, a-t-il justifié.

Elon Musk a également soutenu publiquement le parti d’extrême droite allemand AfD et doit d’ailleurs s’entretenir en direct avec sa co-présidente en direct sur X ce jeudi 9 janvier.

*L’accusation n’est pas avérée, même si Keir Starmer a déjà critiqué ouvertement Donald Trump en tant que député. D’autres travaillistes, à l’image d’Ed Miliband en 2016 et David Lammy en 2017, ont en revanche bel et bien qualifié Donald Trump de la sorte par le passé.

