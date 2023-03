La monnaie est la seule puissance qui reste à l’Occident désindustrialisé, constate un économiste

Le Pr Aktouf indique que “tout ce qu’il se passe aujourd’hui, y compris en Ukraine, est dû au fait les Occidentaux, les États-Unis en tête, se sont rendus compte que la puissance économique réelle avec les capacités technologiques et scientifiques leur échappent complètement. D’où leurs agissements pour rapatrier à tout prix chez eux des industries à haute valeur capitalistiques de Chine, de Russie et même d’Europe. C’est dans cette optique qu’il faut analyser et comprendre d’un point de vue politique et stratégique les sanctions antirusses et antichinoises”.