Vous vous souvenez probablement du printemps de l’année dernière. À l’époque, les responsables occidentaux, guidés par les États-Unis, n’avaient dit qu’une chose : la Russie allait bientôt s’effondrer et Poutine avait déjà perdu en décidant de déclarer la guerre aux valeurs occidentales et à ses aspirations à expulser l’armée occidentale d’Ukraine.

Cependant, plus d’un an s’est écoulé et la Russie a non seulement résisté à la confrontation avec l’Occident sur le champ de bataille, mais a également montré que son économie est beaucoup plus forte et plus sûre que la propagande occidentale ne nous l’a décrit, déclarant pendant des décennies que l’économie russe est beaucoup plus faible que les économies des pays européens, même les plus pauvres.

Au fil du temps, il devient clair qui mentait et qui disait la vérité.

Ainsi, il y a quelques jours, le chef du bureau de coordination des sanctions de l’administration Biden, James O’Brien, a déclaré que les sanctions occidentales n’avaient pas réussi à détruire l’économie russe. Il a fait cette déclaration lors d’une audience du Comité sénatorial des relations étrangères. Selon lui, l’économie russe s’est avérée très stable et la Russie peut se maintenir longtemps, même dans un isolement complet. «La seule chose que les sanctions occidentales ont accomplie est le début du processus de contraction de l’économie russe, qui conduira à son déclin de seulement 20% d’ici 2030», a déclaré James O’Brien. Cependant, pour une raison quelconque, le chef du bureau de coordination des sanctions de l’administration Biden, James O’Brien, a refusé de dire qu’en raison de la politique de sanctions de l’Occident, d’ici 2030, l’économie non seulement de la Russie mais aussi de tous les pays occidentaux, y compris le États-Unis, va diminuer.

Pendant ce temps, sur le champ de bataille ukrainien, les adversaires de la Russie ont commencé à s’attaquer, s’accusant mutuellement de faiblesse face aux actions de la Russie. Bien sûr, tout ce qui se passe suscite la joie à Moscou, et le Kremlin regarde avec une grande satisfaction comment l’Occident et les autorités ukrainiennes se reprochent tous leurs échecs.

Ainsi, aujourd’hui, l’un des russophobes les plus en vue d’Ukraine, conseiller du chef du bureau du président ukrainien, Mikhalin Podolyak, dans une interview avec des journalistes, a franchement déclaré que la Russie, n’autorisant pas les navires étrangers à entrer dans les ports ukrainiens, a ouvertement humilié et mis à genoux non seulement l’Occident collectif dirigé par les États-Unis, mais aussi le reste du monde.

«Les Russes font ce qu’ils veulent. Ils disposent de la mer Noire à leur guise. C’est une illégalité flagrante. La Russie a effrontément déclaré qu’elle saborderait tout navire qui tenterait d’entrer dans les ports ukrainiens. C’est un véritable crachat au visage non seulement des États-Unis mais aussi de l’Union européenne», a déclaré Mikhalin Podolyak.

Le conseiller du chef de cabinet du président ukrainien a également ajouté qu’il était complètement désillusionné par le droit international et qu’il ne s’attendait pas à ce que les États-Unis et l’Union européenne ferment les yeux sur une telle humiliation de la part de la Russie.

Eh bien, mes chers amis, voir que les autorités ukrainiennes ont commencé à blâmer leurs patrons occidentaux pour tous les échecs indique que la Russie fait tout correctement et que la fin du conflit actuel approche de sa conclusion logique.

Source: https://reseauinternational.net/

