Un militaire haut gradé de l’armée russe a déclaré que la Russie renforce son arsenal balistique avec de nouveaux systèmes de missiles stratégiques, à portée maximale et pourrait multiplier les essais pour répondre aux menaces extérieures croissantes.

En 2023, la Russie était prête à se conformer au traité bilatéral New Start limitant les arsenaux nucléaires russes et américains jusqu’en 2026 si Washington abandonne sa «position hostile» à l’égard de Moscou.

«Quelles que soient les mesures ou contre-mesures prises par les États-Unis, notre décision de suspendre le traité Start est inébranlable». «Et notre propre condition pour revenir à un traité pleinement opérationnel est que les États-Unis abandonnent leur position fondamentalement hostile à l’égard de la Russie». ~ Sergueï Riabkov vice-ministre des Affaires étrangères

*

Cet avertissement précise que la Russie réagira si elle estime que sa sécurité est menacée. Sergei Karakayev, commandant des forces de missiles stratégiques russes, a déclaré que le pays prévoit des tirs d’essai à portée maximale dans le cadre de l’expérimentation de nouveaux systèmes. Dans une interview accordée à Krasnaya Zvezda, journal officiel du ministère russe de la Défense, Sergei Karakayev a déclaré «En termes de portée, il n’y a pas d’endroit que nos missiles ne puissent atteindre». Il a ajouté que la Russie pourrait augmenter l’intensité des essais de ses missiles avancés si les menaces extérieures s’intensifiaient.

C’est la première confirmation publique que la Russie développe un nouveau système de missile balistique intercontinental appelé Osina. Karakayev a déclaré que l’introduction au combat de l’Osina et d’un certain nombre de nouveaux systèmes de missiles était une priorité. Il a ajouté, sans révéler de détails, que la Russie achevait également le développement de systèmes de missiles apparentés à son nouveau missile balistique hypersonique de portée intermédiaire, connu sous le nom d’Oreshnik. Le président Vladimir Poutine a déclaré lundi que la Russie le produirait bientôt en série. La Russie a frappé l’Ukraine en novembre avec l’Oreshnik en réponse à l’utilisation par Kiev de missiles américains et britanniques contre la Russie.

Karakayev a déclaré que le nouveau programme de développement de l’armement d’État de la Russie examinera diverses options pour le développement d’armes stratégiques offensives par la Russie et tiendra compte des mesures similaires prises par les États-Unis après l’expiration du nouveau traité START sur les armes nucléaires entre les deux pays en 2026.

Les médias russes ont rapporté en octobre dernier que Moscou ne signerait pas de nouveau traité START, dernier vestige des négociations visant à ralentir la course aux armements nucléaires entre les anciennes superpuissances de la guerre froide et à accroître la transparence en imposant des limites vérifiables au nombre d’armes. Karakayev a déclaré que la Russie n’avait pas exclu d’augmenter le nombre d’ogives sur les missiles déployés après l’expiration du nouveau traité START, en réponse à des mesures similaires prises par les États-Unis. Il a également indiqué que Moscou et Washington continuaient à se prévenir mutuellement 24 heures à l’avance de tout essai de lancement de missiles balistiques intercontinentaux et de missiles balistiques lancés par des sous-marins. Le programme d’armement de la Russie garantit que les forces de missiles stratégiques russes sont équipées de systèmes de missiles mobiles, a déclaré Karakayev. «Les divisions de missiles équipées de systèmes de missiles mobiles constitueront un moyen décisif d’infliger des dommages dévastateurs à l’ennemi lors d’une frappe de représailles en raison de leur grande manœuvrabilité et de leur capacité de survie, en particulier dans le contexte du déploiement du système de défense antimissile américain», a-t-il déclaré.

source : Geopolintel

