La Sierra Leone réclame plus de sièges africains au Conseil de Sécurité

*Après des décennies de quête d’une voix plus forte au sein de l’organe le plus puissant des Nations unies, l’Afrique “ne peut plus attendre”, a déclaré lundi le président de la Sierra Leone au Conseil de sécurité.*

Présidant une réunion convoquée par son pays, le président Julius Maada Bio a insisté sur une demande de longue date pour que les pays africains obtiennent davantage de sièges au Conseil, y compris deux sièges permanents et potentiellement dotés d’un droit de veto.

“Le temps des demi-mesures et des progrès progressifs est révolu. L’Afrique doit être entendue et ses demandes de justice et d’équité doivent être satisfaites”, a déclaré M. Bio, qualifiant son continent de “victime incontestable” d’une structure du Conseil de sécurité déséquilibrée, obsolète et non représentative.

Ce n’est pas la première fois que le Conseil entend des appels à l’élargissement et au remaniement de sa composition, et les pays africains ne sont pas les seuls à souhaiter une plus grande représentation. S’il est généralement admis que le Conseil doit changer, les discussions se sont enlisées en raison de divergences sur l’ampleur de l’élargissement du groupe, sur les pays à inclure et sur les pouvoirs dont il devrait être doté.

Mais la présence de M. Bio a mis un point d’exclamation sur la question avant le “Sommet de l’avenir” des Nations unies et la réunion annuelle de l’Assemblée générale des présidents, des Premiers ministres et des monarques. Ces deux réunions sont prévues le mois prochain.

Certains pays espèrent que le sommet, qui doit déboucher sur une nouvelle vision d’ensemble de la coopération internationale au cours de ce siècle, donnera un élan à leur action. Le dernier projet de “Pacte pour l’avenir” du sommet fait de la réforme du Conseil de sécurité une priorité et promet un résultat “ambitieux”, mais la formulation spécifique reste à venir.

“Nous sommes convaincus que c’est une question de temps. Les gardiens auront du mal à nous laisser entrer”, a déclaré M. Bio lors d’une conférence de presse lundi, mais “nous avons des arguments authentiques et convaincants”.

Créé en 1945 pour tenter de maintenir la paix au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil de sécurité peut imposer des sanctions, déployer des missions de maintien de la paix et adopter des résolutions qui sont juridiquement contraignantes, même si elles sont parfois ignorées.

Sa composition reflète la structure du pouvoir d’après-guerre et l’époque où la majeure partie de l’Afrique était sous contrôle européen.

Les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France sont des membres permanents qui disposent d’un droit de veto. Dix autres sièges – six à l’origine, jusqu’à l’élargissement de 1965 – sont attribués à des pays dont le mandat est de deux ans, sans droit de veto. L’Assemblée générale, plus large, les élit par région, avec trois sièges pour l’Afrique.

Les pays africains, et bien d’autres, ont fait valoir que cet accord court-circuite le continent dont la population, qui s’élève aujourd’hui à 1,3 milliard d’habitants, connaît la croissance la plus rapide au monde. Les 54 pays du continent représentent 28 % des États membres de l’ONU. Cinq des 11 opérations actuelles de maintien de la paix de l’ONU se trouvent en Afrique, de même que quatre des dix premiers pays en termes d’envoi de troupes.

L’Union africaine, un groupe régional, a demandé deux sièges élus supplémentaires – pour un total de cinq – et deux sièges permanents pour les pays du continent.

Le ministre namibien des Affaires étrangères, Peya Mushelenga, a déclaré lundi au Conseil que la question des sièges permanents, en particulier, devait être examinée de toute urgence.

Toute modification de la composition du Conseil relèverait de l’Assemblée générale, qui mène des négociations depuis des années. Le président de l’Assemblée, Dennis Francis, a déclaré lundi que l’Afrique était “manifestement sous-représentée” au sein du Conseil et que le statu quo était “tout simplement erroné”.

Mais les pays membres de l’ONU ont lancé de nombreuses idées différentes pour modifier le Conseil, et toute initiative visant à satisfaire l’Afrique susciterait probablement des pressions en faveur de l’examen d’autres propositions. Les États-Unis, par exemple, sont favorables à l’ajout de sièges permanents pour les pays d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes, entre autres.

“Cessons d’admirer le problème. Nous devons trouver des solutions”, a déclaré au Conseil l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield, qui a déjà travaillé dans de nombreux pays africains.

Bio, dont le pays assure actuellement la présidence tournante du Conseil, a exhorté le groupe à donner la priorité à son continent dans tout changement structurel. “L’Afrique ne peut plus attendre”, a-t-il déclaré.

Africanews avec AP

