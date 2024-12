Le Bénin aurait acquis des drones au profit des terroristes, selon Tiani

Le président nigérien, le général Abdourahamane Tiani est de nouveau monté au créneau pour accuser le Bénin. Profitant d’un grand entretien qu’il a accordé ce mercredi 25 décembre à Télé Sahel et diffusé en Français, Haoussa et Zarma, l’homme fort de Niamey a réitéré ses accusations contre France sur le phénomène du Terrorisme. De façon très ouverte, il a de nouveau accusé la France de financer les terroristes dans la région du Sahel. Comme à son habitude, le président nigérien a accusé également les autorités béninoises d’être de connivence avec Paris.

Il s’est particulièrement attardé sur l’acquisition de plusieurs dizaines de drones par le Bénin. Il a notamment invité les autorités béninoises à répondre du sort réservé à ces appareils. « Au Bénin, le ministre de l’Intérieur devrait répondre à la question posée en fin septembre concernant la commande de plus de 100 drones lancée à travers un autre canal national », lance-t-il dans un premier temps. « Ces drones, de type DJI Matrix, disposent d’une portée de 1200 à 1500 m et peuvent couvrir de 15 à 30 km selon le signal. Ils sont équipés d’une vision nocturne et ont été distribués à des terroristes présents à Sokoto, Zamfara, Kebbi, et dans le parc W, en collaboration avec les forces spéciales françaises », a-t-il accusé au cours de cette sortie médiatique qu’il a effectuée.

Rappelons que ces nouvelles accusations interviennent alors que le Bénin et le Niger affichent des signes de retour à la normalisation de leur relation. Le 16 octobre, le Bénin a donné son agrément à la nomination du nouvel ambassadeur du Niger. La demande d’accréditation du diplomate Kadade Chaibou, greffier de profession, avait été formulée le 4 octobre.

Source: https://lanouvelletribune.info/

Commentaires via Facebook :