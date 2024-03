Le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) a mis en exergue l’importance du partenariat stratégique liant ses États membres au Royaume du Maroc, lors de la réunion ministérielle Maroc-CCG tenue, dimanche à Riyad, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’actuelle session du Conseil, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a indiqué que le partenariat stratégique avec le Maroc constitue une source de fierté pour les pays du CCG qui aspirent à le hisser à des perspectives plus larges, soulignant l’importance de renforcer cette coopération et de l’inscrire dans la durée au service des peuples.

Cette réunion, tenue en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et Leurs Altesses et Excellences les ministres des Affaires étrangères des pays membres du CCG, a été l’occasion de renforcer les fondements solides du partenariat stratégique liant les deux parties, conformément à la Vision de Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, et ses frères chefs d’État du Golfe.

