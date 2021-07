Jovenel Moïse avait été élu en 2017, après des années d’une crise politique et sociale qu’il n’a pas réussi à apaiser et qui s’est même renforcée sous son mandat.

INTERNATIONAL – Le président de Haïti Jovenel Moïse a été assassiné dans la nuit de mardi à mercredi 7 juillet à son domicile par un commando, a annoncé le Premier ministre par intérim Claude Joseph.

L’épouse du président a été blessée dans l’attaque et hospitalisée, a précisé Claude Joseph, remercié deux jours plus tôt de ses fonctions de Premier ministre. Il a appelé la population au calme et indiqué que la police et l’armée allaient assurer le maintien de l’ordre.

Jovenel Moïse était arrivé au pouvoir en 2017, après deux ans de transition et l’annulation à plusieurs reprises de l’élection présidentielle. Il avait finalement été élu dès le premier tour d’une élection marqué par un taux d’abstention proche des 80%.

Défiance générale envers Jovenel Moïse

Son assassinat intervient dans un climat doublement tendu en Haïti, confronté à une crise sociale qui s’enlise depuis des années. En 2018 déjà, la population avait largement manifesté pour réclamer son départ, après l’annonce d’une hausse des prix du carburant.

La pandémie de coronavirus n’a fait qu’exacerber ces tensions: à ce jour, Haïti reste l’un des rares pays au monde à n’avoir pas commencé sa campagne de vaccination.

Dans ce contexte faisant redouter un basculement vers l’anarchie généralisée et avant même l’assassinat du dirigeant, le Conseil de sécurité de l’ONU, les États-Unis et l’Europe considéraient comme prioritaire la tenue d’élections législatives et présidentielle libres et transparentes, d’ici la fin 2021.

Source: https://www.huffingtonpost.fr/

