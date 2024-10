Le Sénégal et l’AES : une collaboration perçue par les Sénégalais

Au cours de la 79e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui s’est tenue du 24 au 30 septembre 2024 à New York, le président sénégalais Diomaye Faye a dénoncé les rivalités géopolitiques qui attisent les tensions dans le Sahel, une région déjà en proie à une instabilité. « Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur la tragédie qui se déroule dans le Sahel », a déclaré M. Faye.

Le 30 mai 2024, le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye a effectué une visite à Ouagadougou et à Bamako et au Niger, des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES). Ces trois pays, qui ont tourné le dos à la France, ex-puissance coloniale, avaient annoncé leur retrait de la CEDEAO qu’ils accusent notamment d’être inféodée à Paris et de ne pas assez les soutenir dans la lutte contre le terrorisme.

Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, a été élu en promettant la rupture avec l’ancien système. Sur le plan régional, le chef du gouvernement sénégalais partage la même vision tel que les pays de l’AES, ont mis un accent particulier sur la promotion du panafricanisme et de l’intégration sous-régionale.

Les habitants de Dakar, de leur côté, ont exprimé leur soutien à l’opinion du président lors d’un épisode de Micro-trottoir. Ils manifestent leur solidarité avec les nations membres de l’AES et pensent que la collaboration des forces peut avoir un impact positif sur l’amélioration de la sécurité au Sahel. “Je pense qu’une collaboration entre le Sénégal et les pays du Sahel peut permettre de voir un impact favorable dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le sens ou le terrorisme est devenu un fléau et une situation très anormale en Afrique”, un des citoyens s’est exprimé.

“Il faut une collaboration entre les pays de l’Afrique pour chercher des moyens pour intervenir au Sahel afin de mettre un terme au terrorisme. Je pense que c’est le cas spécifique du Sénégal, le président a déjà donné la position du pays en disant ne pouvons plus rester silencieux pour la situation au Sahel et ceci, parce que c’est une situation vraiment qui nous interpelle nous tous “, ajoute un autre citoyen.

Les pays de l’Alliance des États du Sahel mènent une lutte acharnée contre les groupes armés. En joignant leurs forces à celles des pays voisins comme le Sénégal, la région peut faire de grands progrès dans cette lutte. De plus en plus, les pays du continent mettent l’accent sur la coopération régionale et la défense de la souveraineté.

Source: https://afriquemedia.tv/

