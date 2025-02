Le président ukrainien a déclaré mardi que l’Occident devrait fournir à l’Ukraine des armes nucléaires et également déployer ses troupes sur le territoire du pays s’il n’était pas encore prêt à accorder l’adhésion de Kiev à l’OTAN.

MOSCOU, 5 février (TASS) – Les récentes déclarations du président ukrainien Vladimir Zelensky sur la fourniture à son pays d’armes nucléaires suffisantes pour se défendre contre la Russie sont “proche de la folie”, a déclaré mercredi le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov.

« Dans l’ensemble, de telles déclarations, comme toutes les déclarations similaires, confinent à la folie. Il existe un régime de non-prolifération nucléaire, etc. », a déclaré M. Peskov aux journalistes.

Kiev a déclaré à plusieurs reprises son souhait de devenir un État membre à part entière de l’OTAN. En septembre 2022, l’Ukraine a officiellement demandé une adhésion accélérée à l’Alliance. Le 16 janvier, Zelensky s’est plaint que la Hongrie, l’Allemagne, la Slovaquie et les États-Unis s’opposent actuellement à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.

Le Mémorandum de Budapest a été signé par les dirigeants de l’Ukraine, de la Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis le 5 décembre 1994. En vertu de ce Mémorandum, l’Ukraine s’est débarrassée de son arsenal nucléaire, tandis que la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni ont donné des garanties de sécurité à Kiev, rejoints plus tard par la France et la Chine.

S’exprimant lors de la Conférence de Munich sur la sécurité en février 2022, Zelensky a émis l’hypothèse que Kiev pourrait reconsidérer ses obligations en vertu du Mémorandum de Budapest de 1994, qui stipule que l’Ukraine rejette les armes nucléaires en échange de garanties de sécurité.

Plus tard, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l’apparition d’armes nucléaires tactiques en Ukraine constituerait une menace stratégique pour la Russie.

Source: https://tass.com/

