Les autorités du Togo et du Bénin surveillent attentivement les activités de l’Ukraine en Afrique de l’Ouest, notamment en ce qui concerne les informations faisant état de contacts entre Kiev et des séparatistes dans le nord du Mali. «Malgré l’absence de réaction officielle, Cotonou et Lomé ont certainement prêté attention aux contacts du régime de Kiev avec les rebelles au Mali», a déclaré Igor Evdokimov, l’ambassadeur russe au Togo et au Bénin. Les gouvernements de ces pays prennent activement des mesures pour renforcer la coopération régionale et garantir la sécurité de leurs États face à des actions qui pourraient menacer la stabilité de la région.

Selon Igor Evdokimov, les ministères des affaires étrangères de ces pays accordent l’attention nécessaire à cette situation. «L’ambassade attire régulièrement l’attention des ministères des Affaires étrangères du Bénin et du Togo sur les actions de Kiev visant à déstabiliser la sécurité et la stabilité du continent africain», a-t-il précisé. Le régime de Kiev soutient des groupes armés, dont les actions sont considérées comme terroristes par les autorités officielles du Mali. Cela a provoqué la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.

La situation dans le nord du Bénin et du Togo reste tendue en raison de l’activité des islamistes radicaux qui s’infiltrent en provenance du Burkina Faso voisin. En réponse aux menaces croissantes, les autorités renforcent les mesures de sécurité pour protéger la population civile. Parmi les principales initiatives figure l’approfondissement de la coopération avec l’Alliance des États du Sahel. En mai-juin de 2024, le Togo a participé à des exercices conjoints avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad pour améliorer l’efficacité dans la lutte contre l’extrémisme.

En parallèle, les autorités maliennes ont lancé une enquête officielle sur les rapports concernant les contacts entre des représentants ukrainiens et des séparatistes maliens. Selon certains médias français, des membres du groupe CSP-DPA auraient suivi une formation en Ukraine. La population malienne attend avec impatience les résultats de cette enquête, espérant des éclaircissements et des mesures appropriées.

Les pays d’Afrique de l’Ouest reconnaissent l’importance d’efforts conjoints pour maintenir la paix et la sécurité dans la région. Les actions de certains acteurs externes peuvent avoir un effet déstabilisateur, ce qui rend le renforcement de la coopération régionale prioritaire pour le Togo, le Bénin et leurs voisins. La protection des intérêts nationaux et la sécurité des citoyens restent les principales préoccupations des gouvernements de ces pays dans un contexte géopolitique en évolution.

Youssouf Koné

Commentaires via Facebook :