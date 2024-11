Les démocraties occidentales se vantent d’être le seul système libéral, démocratique et de l’État de droit au monde. Pourtant, leurs démocraties ne sont pas en si bonne forme et ne peuvent pas être propagées de cette manière.

L’état de la démocratie américaine

Pour commencer, je soulignerais que pour de nombreux analystes, comme Kishore Mahbubani, les États-Unis ne sont plus une démocratie, mais une plutocratie, un pays dirigé par le pouvoir des riches, de l’argent et des lobbies. D’autres l’appellent une démocratie dysfonctionnelle.

Le système judiciaire américain est difficile à être encadré dans les standards de la démocratie libérale et du respect des droits de l’homme. Frédéric Pierucci, un Français et ancien dirigeant d’Alstom, qui a vécu cela de l’intérieur, a été victime du système extraterritorial des lois américaines, qu’il considère comme un système «typiquement impérialiste». Pour lui, le système judiciaire est basé sur des négociations et des arrangements, dont certains sont obscurs et manquent de preuves matérielles. «Ce système pénal est complètement délirant et totalement perverti», affirme Pierucci dans son livre «Le Piège Américain». Les coûts extrêmement élevés des avocats et des procédures signifient que la majorité n’a pas de défense appropriée, c’est pourquoi 98,5% sont condamnés, semblable au régime de Ceaușescu, selon lui.

De plus, selon une étude de Yale, les représentants américains au congrès national passent environ 70% de leur temps penchés sur les intérêts de leurs donateurs, y compris des lobbyistes, et seulement 30% sur de leurs électeurs. Le peuple américain souhaite de meilleures infrastructures, des soins de santé, de l’éducation, des logements, une justice accessible, mais le système politique semble se concentrer sur le maintien de sa posture impérialiste et de ses plus de 800 bases à travers le monde. Cette approche sacrifie les besoins fondamentaux des citoyens tout en privilégiant les intérêts de la machine de guerre et impérialistes. Le résultat est que les États-Unis sont la seule nation occidentale, et on pourrait dire au monde entier, où l’espérance de vie diminue, la pauvreté extrême augmente à un rythme effréné et l’inégalité augmente également, selon Emmanuel Todd dans son livre «La Défaite de l’Occident».

En outre, la démocratie américaine fait face à des problèmes fondamentaux, comme le comptage précis des voix. Souvent, c’est la justice qui détermine qui a gagné les élections. En raison de la conception du système politique, le processus d’élection indirecte ne reflète pas les choix des électeurs : souvent, le candidat le plus voté n’est pas nécessairement le gagnant.

De plus, il existe des milliers de systèmes de vote différents, chaque comté organisant le sien. Seules quelques États ont un système de vote standardisé. Il y a peu de contrôle sur les votes par correspondance, et dans de nombreux comtés, les électeurs peuvent soumettre leurs bulletins plusieurs fois en visitant différentes stations de vote, car il n’y a pas de contrôle strict sur qui vote. Si on compare cela au système de vote efficace du Brésil, le système américain semble assez primitif.

L’état de la démocratie sud-coréenne

C’est aussi vrai pour la Corée du Sud, qui est une ploutocratie avec l’apparence d’une démocratie électorale. La force la plus puissante du pays, ce sont les énormes conglomérats industriels, les «chaebols» (comme Samsung, Hyundai, etc.). Grâce à leur force économique, ils peuvent exercer un pouvoir politique, car cela leur permet de réguler l’accès aux décisions politiques et au cadre réglementaire.

En Corée du Sud, les chaebols ont été impliqués dans de nombreux scandales de corruption politique, souvent liés à des pots-de-vin et des contributions de campagne illégales pour obtenir des traitements préférentiels ou des contrats gouvernementaux. Ces relations ont parfois créé une forme de ‘pantouflage’ entre le gouvernement et les secteurs d’affaires puissants, avec des anciens fonctionnaires prenant des postes de haut niveau dans les chaebols ou l’inverse.

Des réformes ont été mises en place pour freiner la corruption-un ancien président a même été destitué à cause de cela-mais, autant que je sache, seules les personnes politiques sont punies, pas les hommes d’affaires. La justification, c’est qu’ils ne veulent pas ‘perturber’ l’économie coréenne. Néanmoins, dans une démocratie, la corruption et le clientélisme devraient être traités comme un phénomène à double sens, et les deux parties devraient être punies. Les chaebols parviennent encore à influencer les résultats politiques en leur faveur, ce qui justifie le label de ploutocratie.

L’état de la démocratie japonaise

Quant au Japon, il est dirigé par un seul parti, avec seulement deux brèves exceptions, depuis 1955 : le Parti libéral-démocrate. Il n’y a donc pas d’alternance politique. Surprenamment, en raison du projet «OTAN asiatique», donc le Japon ferait partie, soutenu avec enthousiasme par le premier ministre, le parti au pouvoir a perdu les dernières élections. Le message était clair : le peuple japonais veut la paix, pas la guerre, ni davantage de vassalité envers les États-Unis.

Le Parti communiste chinois (PCC) est généralement décrit comme le parti unique et dominant dans le pays. C’est vrai, mais le système politique du gouvernement actuel inclut une coalition avec huit autres partis mineurs.

L’état de la démocratie en Europe

En France, le président Emmanuel Macron a récemment refusé d’accepter les résultats des élections et a nommé un premier ministre, Michel Barnier, de droite, représentant son bloc de centre-droit. Cela, malgré le fait que la coalition de gauche, le Nouveau Front populaire, ait obtenu le plus de sièges au Parlement. En conséquence, le nouveau gouvernement pourrait faire face à un vote de censure à tout moment, et pour gagner un peu de stabilité, il doit présenter des politiques amicales envers le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen.

En Allemagne, la méfiance envers les partis politiques augmente. Dans l’état de la Saxe, par exemple, où le parti d’extrême droite AfD a perdu les élections d’État contre le CDU (l’Union chrétienne-démocrate) par un seul siège, un sondage Dimap de janvier 2024 a montré que la confiance dans la démocratie et ses institutions est très basse : seulement 10% de la population de l’État fait confiance aux partis politiques, 15% à la presse, 18% au gouvernement fédéral, et 59% ne sont pas satisfaits du fonctionnement de la démocratie en Allemagne.

Les électeurs allemands n’aiment pas se sentir exclus du processus politique et n’acceptent plus que leurs dirigeants fassent des déclarations du type «peu importe ce que mes électeurs allemands pensent», comme l’a dit Annalena Baerbock, la ministre des Affaires étrangères des Verts, lors du Forum 2000 à Prague, à propos du soutien inconditionnel du gouvernement à l’Ukraine. Cela est particulièrement significatif étant donné que la majorité des Allemands (56% en juin 2024) favorisent une fin négociée au conflit.

En conséquence, la popularité des partis populistes de droite et anti-establishment en Allemagne, comme l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) et l’Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW), est en hausse.

L’Allemagne emprisonne des manifestants pro-palestiniens sur son sol et perturbe des réunions, comme celle organisée par le collectif progressiste DiEM25, ainsi que par la Voix palestinienne et juive pour la paix le 12 avril 2024. Le lieu a été démonté et qualifié d’«événement islamiste» par le ministère de l’Intérieur. Ces événements soulèvent des questions sur un déficit perçu en matière de démocratie et sur le racisme souvent attribué aux partisans de l’extrême droite.

Dans son soutien aveugle et historiquement coupable au génocide israélien à Gaza, l’Allemagne s’est rendue complice de ce génocide – ce que les démocraties ne font pas – en multipliant par dix les livraisons d’armes à Israël, même si cela a été condamné par le Sud global et même embargé par certains pays européens comme l’Italie, l’Espagne et la France. L’Allemagne a également commis des centaines d’infractions contre la liberté d’expression, le droit d’expression et le droit de manifestation. Être critique envers Israël est devenu un crime en Allemagne, même pour un enfant tenant un drapeau palestinien. Ces scènes sont choquantes et typiques d’un régime totalitaire.

De nombreuses personnalités se sont vu interdire d’atterrir en Allemagne pour aborder la question du génocide israélien à Gaza, comme l’ancien ministre grec des Finances Jannis Varoufakis et un célèbre chirurgien palestinien britannique, Ghassan Abu-Sitta, qui a fait du bénévolat dans des hôpitaux de Gaza pendant le génocide. Il a été refusé en Allemagne alors qu’il devait donner un témoignage direct de ce qui se passait sur le terrain. Plus tard, à cause de l’interdiction allemande dans l’espace Schengen, il n’a pas pu entrer en France pour prendre la parole lors d’une réunion au Sénat français, invité par ce Sénat.

La presse européenne est libre, mais elle ne traduit pas cette liberté, car ce n’est pas une presse critique. Particulièrement la presse publique en Allemagne et aux Pays-Bas – et certainement dans d’autres pays aussi – est une presse progouvernementale, alignée sur l’agenda du gouvernement, sans esprit critique. Le résultat est que les gens sont mal informés.

Enfin, des chercheurs allemands et néerlandais se plaignent de l’approche fasciste qui entoure la protection du droit d’Israël à commettre un génocide à Gaza sans être remis en question par les gouvernements, surtout en Allemagne, et dans les activités universitaires, en particulier dans les universités néerlandaises. Les démocraties et les universités ne devraient pas protéger les génocides. Je vais explorer cette question dans les jours à venir.

source : New Eastern Outlook

Commentaires via Facebook :